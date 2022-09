Rassegna stampa: il Festival dell'errore

Altri articoli in Rubriche

venerdì, 16 settembre 2022, 08:35

E' sempre opportuna una gestione pratica e orientata al futuro delle risorse impiegabili o magari sarebbe stato meglio rischiare e avere maggiori probabilità di inanellare la seconda vittoria consecutiva, incidendo sull'entusiasmo di una piazza alla ricerca di un po' di entusiasmo?

giovedì, 15 settembre 2022, 09:42

I rossoneri, alla seconda gara consecutiva al Porta Elisa, vengono fermati da un Pontedera che riesce a rimanere a galla nonostante la pressione della squadra di casa che recrimina per non aver saputo chiudere il match, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 12 settembre 2022, 09:39

I rossoneri, all'esordio davanti al proprio pubblico, vincono nettamente la gara con gli emiliani grazie soprattutto a un inizio sprint che permette di raggiungere il doppio vantaggio come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

lunedì, 5 settembre 2022, 08:52

I rossoneri, all'esordio in campionato, incappano nella prima sconfitta stagionale sul difficile terreno di Reggio Emilia, non basta la prodezza di Rizzo Pinna che aveva momentaneamente riportato in parità l'incontro, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola