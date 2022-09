Rubriche



Rassegna stampa: l'esordio è amaro

lunedì, 5 settembre 2022, 08:52

I rossoneri, all'esordio in campionato, incappano nella prima sconfitta stagionale sul difficile terreno di Reggio Emilia, non basta la prodezza di Rizzo Pinna che aveva momentaneamente riportato in parità l'incontro, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Non basta la magia di Rizzo Pinna. Lucchese sconfitta dalla Reggiana. Decisiva la doppietta di Lanini , rossoneri poco incisivi sul fronte offensivo, il momentaneo pareggio arriva con un tiro da 40 metri". Maraia: "Sono contento dell'atteggiamento".

La Nazione titola: "La Pantera insegue ma non agguanta inizio di campionato amaro per la Lucchese che non riesce a stare al passo della Reggiana e perde di misura". Deoma: "Non dobbiamo demoralizzarci i ragazzi hanno saputo tenere testa guardiamo avanti".

Corriere dello Sport-Stadio: "Lanini ha già in mano la Reggiana, i granata portano a casa i primi tre punti grazie al bomber. Due gol e e vittoria alla Lucchese non basta la rete di Rizzo Pinna". Tuttosport: nessun titolo. Gazzetta dello Sport: "La Reggiana è già al top, gran doppietta di Lanini: si arrende la Lucchese". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.