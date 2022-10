Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese lenta e compassata

lunedì, 10 ottobre 2022, 08:46

I rossoneri non riescono a centrare il terzo successo consecutivo e fanno passi indietro anche sul piano del gioco e della creazione di occasioni contro la Torres, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese, pari senza fantasia. Un tiro in porta dopo 88 minuti con il neo entrato Franco che colpisce la traversa. Rossoneri lenti e compassati presa della ragnatela a centrocampo della Torres". Maraia: "L'organizzazione degli avversari ci ha creato difficoltà". Greco: "Con più lucidità potevamo far male".

La Nazione titola: "La Pantera non riesce a abbattere la Torres. Nel primo tempo i sardi riescono ad imbrigliare i rossoneri e il muro difensivo rossoblu resiste. Ripresa migliore, ma senza gol". Maraia: "Poco cinici e sfortunati, peccato". Pagelle: "Tiritiello il migliore, bene anche Franco, Quirini e Visconti".

Corriere dello Sport-Stadio: "La Torres resiste a Lucca", Tuttosport e Gazzetta dello Sport: nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.