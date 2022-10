Rassegna stampa: Prestazione scialba

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 10 ottobre 2022, 08:46

I rossoneri non riescono a centrare il terzo successo consecutivo e fanno passi indietro anche sul piano del gioco e della creazione di occasioni contro la Torres, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola. Il primo tiro in porta arriva quasi alla fine

lunedì, 3 ottobre 2022, 09:41

I rossoneri rompono il digiuno fuori casa e vincono con pieno merito a Montevarchi contro il San Donato Tavarnelle grazie a un primo tempo praticamente perfetto, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

domenica, 25 settembre 2022, 10:18

I rossoneri tornano alla vittoria dopo la battuta di arresto di Fiorenzuola e battono il Rimini con due gol d'autore che decidono la gara già nel primo tempo, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 19 settembre 2022, 10:27

I rossoneri, alla seconda sconfitta consecutiva in trasferta, sprecano numerose palle-gol e si ritrovano a bocca asciutta, con tante recriminazioni e con una classifica che è deficitaria, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola