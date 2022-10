Rassegna stampa: Lucchese, sfatato il tabù trasferta

Altri articoli in Rubriche

domenica, 25 settembre 2022, 10:18

I rossoneri tornano alla vittoria dopo la battuta di arresto di Fiorenzuola e battono il Rimini con due gol d'autore che decidono la gara già nel primo tempo, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 19 settembre 2022, 10:27

I rossoneri, alla seconda sconfitta consecutiva in trasferta, sprecano numerose palle-gol e si ritrovano a bocca asciutta, con tante recriminazioni e con una classifica che è deficitaria, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

venerdì, 16 settembre 2022, 08:35

E' sempre opportuna una gestione pratica e orientata al futuro delle risorse impiegabili o magari sarebbe stato meglio rischiare e avere maggiori probabilità di inanellare la seconda vittoria consecutiva, incidendo sull'entusiasmo di una piazza alla ricerca di un po' di entusiasmo?

giovedì, 15 settembre 2022, 09:42

I rossoneri, alla seconda gara consecutiva al Porta Elisa, vengono fermati da un Pontedera che riesce a rimanere a galla nonostante la pressione della squadra di casa che recrimina per non aver saputo chiudere il match, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola