Rassegna stampa: Lucchese, la partita perfetta

Altri articoli in Rubriche

domenica, 6 novembre 2022, 08:58

La Lucchese incappa nel secondo ko consecutivo contro i grigi piemontesi. Ancora una volta la squadra di Maraia dimostra limiti evidenti in fase realizzativa che le costano la gara, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

domenica, 30 ottobre 2022, 09:32

I rossoneri superati dall'Ancona nella ripresa dopo il vantaggio di Bianchimano, subiscono la pressione dei padroni di casa che dominano la seconda metà dell'incontro come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 24 ottobre 2022, 09:09

I rossoneri, al secondo successo consecutivo, battono il Montevarchi grazie a una gara fatta di concentrazione e determinazione che gli consente di issarsi al terzo posto in classifica a due punti dalla vetta, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

giovedì, 20 ottobre 2022, 08:58

I rossoneri tornano alla vittoria sul difficile campo di Pesaro: decide Visconti spostato a centrocampo nella ripresa dal tecnico. Tre punti pesanti che rilanciano le ambizioni della formazione di Maraia, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola