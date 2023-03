Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese, frustrate le speranze di un buon piazzamento finale

domenica, 19 marzo 2023, 09:08

La Lucchese ancora una volta non riesce a fare il salto di qualità e perde grazie a un clamoroso errore di Cucchietti e alla solita imprecisione dei suoi attaccanti a Gubbio, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese, addio sogni di gloria, il Gubbio ringrazia e allunga. Dopo un buon avvio Cucchietti regala un rigore nel recupero del primo tempo. nel secondo tempo dominio dei rossoblù che tornano a vincere al Barbetti dopo tre mesi". Maraia difende il suo portiere: "E' stato decisivo in tante occasioni". Pagelle: "Bianchimano due errori sanguinosi".

La Nazione titola: "Cucchietti dorme e il Lupo beffa la Pantera. clamoroso errore dell'estremo difensore che regala un rigore nel tentativo di rimediare a fine primo tempo. Il Gubbio resta chiuso nella ripresa". Maraia: "Sconfitta figlia di tutti i nostri errori". Pagelle: "E' proprio il portiere il peggiore in campo tra i rossoneri".

Corriere dello Sport-Stadio: "Gubbio ok". Tuttosport e Gazzetta dello Sport: nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.