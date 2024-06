Bcl, confermato anche Del Debbio

Rubriche



mercoledì, 26 giugno 2024, 08:13

palla a due

La carta che questa volta il Basketball Club Lucca cala sulla tavola è una di quelle importanti; il secondo componente del roster ad essere confermato per la stagione prossima è il 12, numero che appartiene da diversi anni class 1988: Andrea Del Debbio.

Nato cestisticamente parlando, fin dal minibasket con indosso i colori di Lucca, a 15 anni era già in C Regionale. Gli anni a seguire per lui sono stati un crescendo continuo, fino a lasciare le mura del palazzo di via delle tagliate per trasferirsi a Siena in A2 alla corte della Mensana, poi ancora Lucca in B, l'Orlandina in A2, Oleggio ed infine il ritorno tra le mura amiche di Lucca.

Un giocatore con diverse sfaccettature che ha saputo adattarsi benissimo alla pallacanestro moderna, dove ormai sembrano essere svaniti i canonici ruoli: Del Debbio può giocare come guardia, ala, all'occorrenza anche da play, aggiungiamo per completarne la descrizione, il possesso una delle più importanti qualità che ha un enorme peso specifico nel basket, un preciso e fruttifero tiro dall'arco.

Una riconferma obbligata per il Bcl, per la quale esprime molta soddisfazione anche Andrea " Sono felicissimo, neanche a dirlo, mi fa molto piacere continuare il lavoro iniziato con Olivieri e i ragazzi, per questo ringrazio la Società per avermelo permesso, spero vivamente che anche quest'anno ci veda tra protagonisti, Lo scorso anno è stato davvero inaspettato aver centrato i playoff, peccato che sono durati un solo turno. La scorsa stagione ci è andata molto, ripetersi non sarà facile, ma sono certo che è possibile fare anche meglio. Bisognerà, già ad Agosto, quando riprenderemo il lavoro in palestra, impegnarsi a fondo e fare da subito un buon inizio di campionato."