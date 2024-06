Rubriche : palla a due



Pizzata di fine stagione per il BCL

giovedì, 6 giugno 2024, 17:21

Una splendida serata per il BCL, in una location spettacolare e suggestiva come quella del Caffe delle Mura, da poco riaperto. In un contesto così bello e ricercato, anche il cibo non poteva essere da meno, i fratelli Umberto e Simone Costa, gestori del già conosciutissimo "Da Umberto" pizzeria, ristorante, panetteria in Piazza Grande a Lucca, hanno servito una varietà incredibile di pizze che definire stellari è davvero poco.

Il BCL ha così festeggiato la chiusura dell'anno sportivo mettendo insieme a tavola le proprie due prime squadre: quella di serie B Interregionale e quella di seconda divisione targata BCL LAB. Ambedue le compagini hanno fatto un cammino quasi speculare, passando con merito alle rispettive fasi per la promozione nella categoria superiore, dovendo però arrendersi ai quarti, dopo aver lottato strenuamente, la prima contro Saronno e la seconda contro gli Wolf Pistoia.

È stata quindi l'occasione per celebrare la stagione sportiva da poco conclusa nonché i traguardi raggiunti, comunque molto importanti per entrambe le squadre che, per quanto hanno fatto vedere sul campo durante tutta la stagione, avrebbero meritato qualcosa di più. Al tavolo, oltre a tutti i giocatori, erano presenti per il BCL il Presidente Matteo Benigni ed i vice Ugo Donati e Umberto Vangelisti nonché il Presidente di BCL LAB Guglielmo Menchetti, oltre a diversi dirigenti della società; poi ancora lo staff medico, il preparatore atletico, i coach e in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale l'Assessore allo sport Fabio Barsanti.