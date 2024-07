Rubriche : palla a due



Bcl, arriva la conferma anche per Lippi

giovedì, 18 luglio 2024, 16:34

Con la conferma del numero 7 si chiude praticamente il cerchio, ultimo ma solamente in ordine temporale tra le conferme è Fabio Lippi, giocatore chiave del Bcl.

Lippi da qualche anno veste la maglia biancorossa del Bcl, quando approdò a Lucca era ragazzino caricato a molla che usciva da una serie D dove girava a medie pazzesche, ma più che i punti che aveva nelle mani si era fatto notare per l'esplosività che aveva nel battere l'uomo e puntare il canestro. Doti che ha ampiamente dimostrato in questi anni, andando a pungere le difese avversarie, obbligandole a fare scelte sempre dolorose, ovvero, tra il lasciarlo andare a canestro o fermarlo, ovviamente sempre fallosamente, dandogli modo di farsi un giro sulla lunetta dei liberi.

A dargli fiducia piena è stato sia il coach, sia la Società, confermando il rapporto di fiducia e stima nei confronti di Lippi, offrendogli anche per il prossimo campionato un posto nel BCL

"Sono molto contento di rimanere a Lucca anche per quest'anno, ringrazio innanzitutto la società, che mi ha dato nuovamente fiducia, cinque anni nella stessa società sono tanti, ormai anche se sono di Viareggio mi sento di casa a Lucca, mi trovo bene sia con i dirigenti della società che con i miei compagni. Sono persone tutte eccezionali, sono amici ormai, sono davvero molto contento, quando sono arrivato ero un ragazzino e questo lungo percorso con il BCL mi ha fatto crescere, sia come giocatore che come persona.

Sono carichissimo per partire, poi con il nuovo innesto l'obbiettivo è sicuramente fare meglio, ci sarà da dare il 100 % sia personalmente, ma ancora di più come squadra, dobbiamo fare meglio.

Se penso allo scorso anno un po' di rammarico c'è, fermarsi a due punti con la squadra che poi è stata promossa in B Nazionale un po' ci ha scossi, ma alla fine è stata un'esperienza formativa che ci ha fatto bene, il prossimo anno faremo meglio.