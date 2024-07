Rubriche



Bcl, confermato anche Tempestini

mercoledì, 17 luglio 2024, 08:36

Il Basketball Club Lucca Viaggia spedito verso la chiusura del roster della prima squadra. Ad essere confermato questa volta è un grande player, Tommaso Tempestini, giocatore con un bagaglio di esperienza di alto valore, maturato calpestando i parquet di mezza Italia, ha iniziato nel 2008 in B2 a Palermo e non si è più fermato, né sceso di categoria, Omegna, Cecina, San Miniato, Domodossola, e tanti altri, fino al 2022 ultimo anno di serie B Nazionale con la Pielle Livorno per perorare poi la causa del Bcl l'anno seguente in C Gold e adesso in B interregionale.

La sua specialità è dare la palla al giocatore giusto nel momento giusto, senza disdegnare il tiro da tre, insomma un ragazzo calibro 90 che ha contribuito tantissimo alla crescita della squadra.

Decisamente scontata quindi la sua riconferma da parte della società e oltremodo scontata la felicità di Tommaso per una conferma che arricchisce ancora di più il suo stato di felicità, sommandosi al lieto evento avvenuto in questi giorni in casa Tempestini, la nascita di Viola la sua seconda bimba.

"Sono contentissimo, anche perché i dati anagrafici dicono 36 ed è un età in cui non si è più sicuri di essere confermati, sono contento della fiducia rinnovata, per me il Bcl è una seconda famiglia, sono davvero contentissimo e carichissimo come un 19enne, non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura con i miei compagni a cui ormai sono legatissimo."

"Siamo un bel gruppo e proprio il gruppo ha fatto la differenza la scorsa stagione, l'aspettativa è sempre quella di fare una stagione buona come collettivo, l'importante è che venga fuori la squadra, le vittorie sono di squadra, mi aspetto di fare una bella stagione poi vediamo in avanti quel che viene, ma sono fiducioso."

Valter Tardelli