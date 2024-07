Rubriche



Settore giovanile BCL, le conferme e le novità

martedì, 2 luglio 2024, 16:55

Progettazione, incontri, riunioni organizzative, prima squadra, seconda divisione, settore giovanile e minibasket: di carne al fuoco il Basketball Club Lucca ne ha davvero tanta; ed uno dei comparti in cui da sempre il BCL investe maggiormente risorse, energia e lavoro è il settore giovanile.

Sebbene si sia appena conclusa la stagione sportiva 2023/2024, che ha visto oltre 400 bambini e ragazzi dai 5 ai 19 anni allenarsi e gareggiare indossando i colori del BCL, la società si è subito messa a lavoro per organizzare l'attività giovanile per la prossima stagione. Si sono infatti già tenute le riunioni operative con le famiglie e gli atleti, suddivisi per anno di nascita, per illustrare il progetto sportivo e l'opportunità di procedere al tesseramento per la stagione sportiva 2024/2025.

La società ha inoltre definito lo staff dedicato al proprio settore giovanile, con molte conferme ed alcune novità. L'obiettivo, come sempre, è stato quello di migliorare ulteriormente l'attività sportiva sul piano tecnico ed implementare contestualmente la propria offerta formativa e sociale/educativa

Nella prossima stagione sportiva il BCL schiererà 9 squadre del proprio settore giovanile, insieme ad un nutrito staff di esperti allenatori, sotto la supervisione ed il coordinamento tecnico di Massimo Chiarello e Leonardo Olivieri.

In particolare: la Under19 Gold sarà allenata da Damiano Sodini e Francesco Pizzolante; due gli allenatori anche per la Under19 Silver, Giulio Bernabei e Francesco Lombardi; la guida della Under17 Eccellenza sarà invece affidata a Leonardo Olivieri coadiuvato da Damiano Sodini e Francesco Pizzolante; per la Under 17 Silver ci saranno Giulio Bernabei e Francesco Lombardi.

Ci saranno inoltre una Under 15 Silver e una Under 14 Elite, categoria nuova per il BCL, guidate entrambe in tandem da Massimo Chiarello e Stefano Corda, che dopo qualche anno fuori Lucca torna a far parte della famiglia BCL.

Sono previsti altresì due gruppi Under 13: uno composto interamente da ragazzi classe 2012 e l'altro dai giovani esordienti classe 2013. A seguire queste due formazioni sono stati chiamati Pablo Meoni e Filippo Tardelli.

Un'ulteriore attenzione verrà rivolta alla preparazione atletica. Sarà infatti implementato il numero delle figure deputate a questo ruolo, inserendo il giovane Alessandro Landucci, già conosciuto per essere presente nel roster della prima squadra del BCL e nella Seconda Divisione del BCL LAB che attualmente sta completando il percorso universitario con indirizzo Scienze motorie e che ha già svolto il corso di preparatore fisico presso la FIP. Un inserimento che ha la finalità di migliorare il lavoro di preparazione fisico-atletico già avviato lo scorso anno con il settore giovanile, anche per le fasce di età più piccole, con la supervisione ed il supporto di Fabrizio Cappellini che continuerà a mettere a disposizione di tutto il mondo BCL la sua provata capacità ed esperienza.

Continuerà ovviamente anche la positiva esperienza della Seconda Divisione con il progetto "BCL LAB" che vede confermato in panchina il duo formato da Alessandro Ricci e Filippo Tardelli. Ed infine, per l'insegnamento dei primi fondamentali ma soprattutto per far giocare, divertire ed appassionare i più piccoli del minibasket targato "BCL LAB", sono stati confermati Giacomo Stefani e Nicola Nieri, ai quali faranno da supporto tre giovani ragazzi provenienti dal settore giovanile del BCL: Lorenzo Bolognesi, Filippo Chiarello e Andrea Roberti. La ripresa dell'attività sportiva per tutto il settore giovanile avverrà tra la fine di agosto ed inizio settembre.