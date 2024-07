Rubriche : la lettera



Vietina, tifoso rossonero: "Grazie per aver scoperto la pentola"

venerdì, 19 luglio 2024, 17:57

Da Giorgio Vietina riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Buongiorno Direttore, non so se riuscirà a leggermi ma sono un uomo di una certa età e non sono uso a Facebook e altro,arrivo appena alla posta elettronica. Sono tifoso rossonero e le scrivo per ringraziarla per aver scoperto la pentola e portato alla luce una manovra molto equivoca che avrebbe spinto la Libertas in una situazione di grave difficoltà seguendo il filone di un film purtroppo già visto nel recente passato. Non si dispiaccia più di tanto della reazione scomposta della Società che imputa ai giornalisti il torto di fare il loro dovere: dire e scrivere la verità! Per me, che seguo la Lucchese dal 1963 sarebbe il colpo finale, i tifosi tutti si sarebbero trovati davanti al fatto compiuto nel completo silenzio. Se c'è ancora una piccola possibilità, è grazie a lei e gli altri giornalisti con la schiena dritta. Non pretendo la serie B domani perché spesso sento ripetere "Lucca è Lucca e negli anni cinquanta, al Porta Elisa, abbiamo visto anche il Grande Torino" ma ci sono realtà vicine che hanno fatto meglio, soprattutto più recentemente. La nostra città è strana: le amministrazioni pubbliche sono sempre state un pò annoiate e lontane dal calcio; fondazioni che non considerano lo sport come una forma di cultura popolare e si limitano a sostenere eventi e dibattiti elitari; senza considerare il tessuto imprenditoriale del territorio da sempre sospettoso e infastidito dal calcio. Beh, che dire ancora. Io credo che se c'è ancora una piccola possibilità di proseguire il cammino, questo è dovuto a lei e ai suoi colleghi e per questo la ringrazio di nuovo sperando che questa mia giunga a spronarla ancor di più verso la verità.

Giorgio Vietina

Risponde il direttore Fabrizio Vincenti: Caro Vietina, i ringraziamenti fanno sempre piacere e dunque li accogliamo ben volentieri, a maggior ragione perché sappiamo essere sinceri, ma, in realtà, abbiamo solo tentato, ancora una volta, di fare il nostro dovere. Che è quello di informare, non certo a comando o per compiacere dirigenze o tifosi. A volte ci riusciamo, altre, come tutti coloro che fanno un mestiere, meno. Ma ci proviamo. E ci proveremo. Del resto, che la trattativa fosse reale, probabilmente lo hanno capito persino tutti. Ci continui a seguire.