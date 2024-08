Rubriche



Aloe vera, una pianta fondamentale per il benessere della pelle

martedì, 13 agosto 2024, 12:05

Sono diversi i rimedi naturali che possono fare la differenza quando si parla di benessere della pelle. Tra questi, spicca l’aloe vera. Questa pianta, presente in natura in oltre 200 varietà, è nota innanzitutto per la sua capacità di lenire i quadri di irritazione e infiammazione cutanea, dagli effetti della scottature a quelli della dermatite da contatto (per approfondire questa evenienza, particolarmente fastidiosa e comune in quanto causata anche da oggetti quotidiani come i guanti in lattice, puoi leggere un articolo completo sulla dermatite da contatto con tutti i consigli per gestire il problema).

Chiarita questa premessa, possiamo entrare nel vivo delle caratteristiche e dei benefici specifici dell’aloe vera per la cute.

Aloe vera: caratteristiche della pianta

L’aloe vera è una pianta succulenta. Appartiene alla famiglia botanica delle Asphodelaceae ed è una specie perenne, tendente a prediligere i contesti climatici caldi.

Con foglie a ciuffo che possono raggiungere i 60 cm di lunghezza, ha un nome che è stato utilizzato per la prima volta da Linneo, il padre della botanica moderna.

Le straordinarie proprietà dell’aloe vera per la pelle

L’aloe vera è una pianta che, tra i suoi benefici per la pelle, annovera innazitutto la già menzionata efficacia antinfiammatoria. Per questo effetto bisogna dire grazie alla presenza di diversi composti. Tra questi, rientrano gli amminoacidi, la vitamina C e i mucopolisaccaridi, frutto dell’unione tra molecole proteiche e carboidrati.

Proseguendo con l’elenco delle proprietà dell’aloe vera per la pelle, è il caso di menzionare la sua efficacia elasticizzante. In questo caso, il merito spetta ai polisaccaridi, composti in grado di stimolare la produzione di collagene ed elastina.

Queste due proteine - la prima è nota per essere la più abbondante a livello quantitativo nel corpo umano - sono fondamentali per quanto riguarda la compattezza della pelle.

Considerata un rimedio naturale efficace contro i segni dell’invecchiamento precoce, l’aloe vera è apprezzata anche per la sua capacità di favorire il processo di cicatrizzazione delle ferite.

L’aloe vera è davvero una pianta dalle numerose anime. La sua inclusione come ingrediente dei prodotti di skincare è al centro delle scelte di molte aziende anche per via della sua efficacia idratante. Ancora una volta, dobbiamo dire grazie ai mucopolisaccaridi, in grado di trattenere una quantità di acqua notevolmente superiore al proprio peso.

Come non citare poi il suo essere un rimedio portentoso nei casi di desquamazione, tra le conseguenze principali della psoriasi?

In questi frangenti, le creme e gli unguenti a base di aloe vera vengono spesso consigliati dai dermatologi - nota importante: prima di utilizzare qualsiasi prodotto, è bene consultare il proprio specialista di fiducia - per favorire la rigenerazione cellulare.

Altri benefici

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei benefici dell’aloe vera per la pelle! Oltre a quelli appena citati, è il caso di ricordare pure la capacità - blanda rispetto a quella di altri ingredienti - di proteggere la pelle dall’azione dei raggi UV.

Aloe vera, un’alleata preziosa anche per la bellezza della chioma

Quando si parla di bellezza e salute della pelle, è naturale aprire anche la parentesi relativa ai capelli. L’aloe vera può avere un ruolo in questo caso? Assolutamente sì!

L’aloe vera, per esempio, è in grado di ridurre la forfora. Grazie alla sua efficacia relativa alla detersione profonda del cuoio capelluto, è in grado di rimuovere quelle cellule morte che, ostruendo i follicoli, provocano, di fatto, l’odiato inestetismo tricologico.

Nei casi in cui si hanno i capelli sfibrati, l’aloe vera rappresenta un valido rimedio per regalare loro una fantastica idratazione. Utilizza prodotti che hanno questa pianta tra gli ingredienti - il gel va benissimo - per preparare impacchi.

Un ingrediente che può essere associato per un effetto sorprendente è l’olio extra vergine di oliva.