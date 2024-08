Rubriche



Primo allenamento per il Bcl

venerdì, 23 agosto 2024, 15:27

Tutto come da programma, 17 baldi giovani si sono presentati alle 18:30 sul parquet del Palazzetto dello sport e sono scattati abbracci, mani che battevano il 5, pacche sulla schiena e una serie di sorrisi a 64 denti, degni della migliore pubblicità per dentifrici.

Visi rilassati, freschi, segno evidente di un meritato riposo e lontanI anni luce, dai volti scavati e tirati di fine campionato, tutti pronti per la prima foto di rito, insieme allo staff, con allenatori, dirigenti, fisioterapisti e preparatore.

In ordine nella foto: Emanuele Catelli, Andrea Brugioni, Daniele Rinaldi, Andrea Barsanti, Gianni Dubois, Andrea Vignali, Jacopo Pierini, Andrea Simonetti, Carlo Trentin, Kevin Cirrone, Andrea Del Debbio, Fabio Lippi, Alessandro Landucci, Luca Donati, Tommaso Tempestini, Ugo Donati Vice Presidente BCL, Gugliemo Menchetti Medico sociale e Presedente del BCL-LAB, Fabio Ercolini Fisioterapista, Nicola Cortopassi Preparatore, Andrea Giuntoli assistente coach, Leonardo Olivieri Head Coach, Francesco Pizzolante assistente coach, Umberto Vangelisti Direttore Sportivo e Vice Presidente BCL, Matteo Benigni Presidente BCL, Ugo Candigliota, Giacomo Genovali Del Debbio

Fatta la foto, via gli indumenti di rappresentanza e dentro pantaloncini e maglietta ed inizio allenamento. Divisi a gruppi da Cortopassi, i ragazzi fanno presto ad inzuppare le smanicate di sudore, ancor più con le temperature di questi giorni che non hanno affatto aiutato. In questa prima parte della seduta di allenamento, tutto si svolge rigorosamente senza palla, solo atletica ed esercizi per incrementare la resistenza alla fatica.

Sul finale, anche per non far stramazzare al suolo i ragazzi, il ritmo si alleggerisce, ma non troppo, con po' di – ball handling – e qualche slalom tra sagome e cinesini con tiro finale, sicuramente il momento che ha maggiormente interessato il pubblico presente, che ha potuto rivedere i suoi beniamini dello scorso anno con una palla a spicchi in mano e soprattutto i due nuovi inserimenti, Dubois e Vignali alle prese con palla e canestro.

La presentazione ufficiale della squadra, aperta a tutta la cittadinanza ci sarà lunedi 26 settembre alle 19:30 presso il Caffè delle Mura e sarà preceduta da una conferenza stampa al mattino sempre il 26 settembre al Castello di San Donato, nella quale verrà presentata la stagione sportiva 2024/2025