Rassegna stampa: Lucchese, la sconfitta è di rigore

martedì, 27 agosto 2024, 13:14

Prima uscita ufficiale e del tutto informale lo staff completo della prima squadra del Basketball Club Lucchese un ambiente molto suggestivo che ha ancor più valorizzato il momento. Sul palco, dopo i saluti del presidente Matteo Benigni, è intervenuto l'assessore allo sport Fabio Barsanti

lunedì, 26 agosto 2024, 13:23

Al tavolo della conferenza stampa, presso il Castello di San Donato sulle Mura, si sono alternati nel presentare la stagione sportiva che inizierà a fine settembre il presidente del BCL Matteo Benigni, il vice presidente Ugo Donati, il direttore sportivo Umberto Vangelisti, il coach Leonardo Olivieri e il capitano della...

sabato, 24 agosto 2024, 08:06

I rossoneri fanno il loro esordio in campionato con un pari a Pineto che vede protagonisti i due portieri, ma c'è un pizzico di rimpianto per le due occasioni non trasformate mentre si prova a rinforzare la squadra negli ultimi giorni di mercato, come sottolineano i quotidiani in edicola

venerdì, 23 agosto 2024, 15:27

Visi rilassati, freschi, segno evidente di un meritato riposo e lontanI anni luce, dai volti scavati e tirati di fine campionato, tutti pronti per la prima foto di rito, insieme allo staff, con allenatori, dirigenti, fisioterapisti e preparatore