Rubriche



Bcl, la prima uscita stagionale è una sconfitta con San Miniato

domenica, 1 settembre 2024, 12:08

Primo test sul campo per I ragazzi di coach Olivieri. Sabato pomeriggio si sono presentati al palazzetto Fontevivo di San Miniato Del Debbio, Barsanti, Tempestini, Landucci, Brugioni, Candigliota, Catelli, Rinaldi, Simonetti, Trentin, Pierini, Lippi, assenti Dubois e Vignali ancora in fase di recupero per alcuni risentimenti muscolari, tutti in assetto da gara per uno scrimmage di tutto rispetto.

San Miniato è da sempre squadra ostica, e anche in queste partite che hanno la sola funzione di verificare lo stato di salute dei giocatori e introdurli in uno stato mentale da campionato si è rivelata tale. Alla fine ne è venuta fuori una partita senza particolari picchi di bel gioco, ma sicuramente, come nelle previsioni, molto agonistica, una verve di gioco che il sopracciglio di Lippi non ha gradito, uscendo dallo scrimmage abbastanza malconcio.Importante era capire, atleticamente, a che punto stava la squadra, soprattutto se quei piccoli acciacchi, quasi fisiologici che si riscontrano ad inizio stagione, fossero stati assorbiti se non del tutto, almeno in parte.

I più in forma e a dare l'impressione di essere un pizzico avanti al resto della squadra sono stati Brugioni, Tempestini e Landucci, tra l'altro, quest'ultimo ne è uscito come migliore realizzatore della serata. Dando uno sguardo al risultato, ma solo da un punto di vista statistico. il BCL ne è uscito sconfitto, chiudendo il primo test sul 97/90, un parziale quasi totalmente rimediato nel primo quarto, in parte poi assorbito vincendo i quarti successivi, perdendo successivamente l'ultimo quarto di un paio di lunghezze, quando le due franchigie avevano messo in campo tutti i loro giovani.

Ad ospitare Il prossimo test sarà il Palazzetto dello sport di Lucca, nella prima metà campo ci sarà ovviamente il BCL e nell'altra metà, ci saranno gli Heron Montecatini, in pratica un test casalingo per tutte e due le formazioni, dal momento che gli Herons, giocheranno le partite casalinghe del prossimo campionato di Serie B Nazionale proprio al Palasport di Lucca.

Appuntamento quindi al 4 Settembre alle ore 19:00 al Palasport, lo scrimmage sarà giocato a porte aperte per dar modo a tutti gli appassionati di vivere da vicino la pre season del campionato 2024/25.