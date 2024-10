Rubriche : palla a due



Bcl a caccia del riscatto

sabato, 19 ottobre 2024, 11:20

Quinto appuntamento per coach Olivieri, a scendere al Palatagliate per sfidare il BCL, questa volta è il Castelfiorentino.

Una franchigia storica che ha la sua sede nel cuore della Toscana, collocata tra la Rocca di Federico di San Miniato e le cento torri di San GImignano, da sempre protagonista nei campionati toscani. Quest'anno si è presentato al via con una squadra totalmente ridisegnata, nove gli ingressi, tra cui Ciano, Gutierrez, Mihalovic, Nnbuife, ma altrettante sono state le uscite e anche importanti, hanno rinunciato a Scali, Pucci, Nepi ed altri, tre giocatori questi che lo scorso anno, giravano tra i 13 e i 16 punti a partita.

Il calendario delle partite che il Castelfiorentino affronta in questo campionato è praticamente gemello di quello del Bcl, in quanto, in questo campionato saranno i ragazzi di Manetti a fare da apripista, sarà la sua squadra a dare a Olivieri, giornata dopo giornata, preziose informazioni sullo stato di salute delle squadre che la settimana successiva i biancorossi dovranno incontrare.

L'inizio di stagione per Castelfiorentino è stato di quelli con il botto: prima importante vittoria contro il Cecina, poi però due stop consecutivi, uno con Spezia e uno con l'Etrusca, lo stesso identico percorso del BCL, poi con una prova di forza contro la Virtus Siena è tornata a vincere, portandosi così a 4 punti in classifica.

Per il BCL, Cecina, Spezia, Etrusca San Miniato, vinto, perso, perso, questo il suo percorso, lo stesso identico del Castelfiorentino, con in più la vittoria nella prima di campionato contro Legnaia per un totale di 4 punti in classifica. Quello di Domenica è in pratica uno scontro diretto, Castelfiorentino arriva a Lucca con la chiara convinzione di dare continuità al suo gioco e ottenere un nuovo ed importante successo in trasferta che lo aiuti ad inserirsi nelle posizioni più alte della classifica.

Stessa prospettiva per il Basketball Club Lucca che dopo un uno/due iniziale ha dovuto piegarsi e subire due stop, il primo con Spezia e dopo con l'Etrusca San Miniato, sconfitte che in parte hanno indebolito l'autostima che il gruppo ha di sé, anche se, una mezza lancia va spezzata a favore i Olivieri e la sua truppa per la partita con lo Spezia, che con il senno di poi poteva essere vinta.

Domenica non sarà un pomeriggio da tarallucci e vino, tutt'altro, sarà uno scontro all'arma bianca, sarà lotta fino all'ultimo secondo, un'ulteriore sconfitta farebbe precipitare il BCL in un vortice dal quale poi sarebbe davvero difficoltoso uscirne, anche se oggettivamente è ancora presto per conoscere le sorti del campionato e su questo anche Olivieri dice la sua.

"La classifica testimonia che il campionato è molto equilibrato e tutte le squadre hanno qualità. L'ABC è una compagine molto in forma in questo momento, viene da una vittoria all'ultimo tiro sul campo della Virtus Siena e partita dopo partita sta crescendo. In attacco sono molto temibili con gli esterni Corbinelli, Gutierrez e Ciano che possono far male da fuori e in penetrazione. I lunghi Nabuife, Cantini, Mihajlovic e Falaschi garantiscono solidità sotto i tabelloni. Noi siamo passati in pochissimo tempo dalle stelle alle stalle dopo un ottimo avvio di campionato. Non eravamo perfetti prima e non siamo gli ultimi scappati di casa adesso. Dobbiamo solo ricompattarci lavorando duro in palestra per ritrovare noi stessi e il nostro gioco. Indubbiamente domenica sarà dura come sempre. Dobbiamo solo giocare al massimo delle nostre possibilità per regalare al nostro pubblico il vero BCL."

Domenica 20 ottobre alle ore 17, il Sig. Esposito Gianmatteo di Livorno, coadiuvato da Nocchi Lorenzo di Pisa alzerà la palla e darà il via alla 5° di campionato.