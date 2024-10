Rassegna stampa: Lucchese travolta e tra le polemiche

Altri articoli in Rubriche

domenica, 27 ottobre 2024, 22:28

il Bcl tenta la rimonta ma si trova di fronte un gap ormai non più recuperabile che vede i padroni di casa tornare al successo dopo tre sconfitte consecutive e per il Bcl un nuovo stop, da dove ripartire

sabato, 26 ottobre 2024, 17:05

Per il Bcl ecco la terza trasferta del campionato, che dà il via ad una sequenza di partite ad alta pericolosità, in sequenza affronterà la Virtus Siena, la Mensana, Quarrata, Arezzo, Empoli e Costone

lunedì, 21 ottobre 2024, 09:18

I rossoneri non riescono ad andare oltre il pari a reti bianche a Carpi: da tre turni la squadra non va in gol, ma pesa anche l'ennesimo, clamoroso torto arbitrale con il rigore non assegnato nel primo tempo, come sottolineano i giornali in edicola

domenica, 20 ottobre 2024, 22:34

Partita importantissima per il Bcl, quella contro il Castelfiorentino, èuno di quegli appuntamenti da dove si è quasi obbligati ad uscire con i due punti in tasca: e così è stato con la vittoria dei biancorossi per 84-76