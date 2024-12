Rubriche



Bcl, a Spezia arriva il riscatto

giovedì, 12 dicembre 2024, 08:48

Spezia Tarros – Basketball Club Lucca

19/25 – 44/44 – 59/59 – 78/79

19/25 – 25/19 – 15/15 – 19/20

Spezia: Carpani 10, Pettinaroli 8, Loschi 18, Ramirez 4, Vespa, Gogishvili 7, Merlo 3, Leporati, Morciano 13, Burla, Tedeschi, Dias 13. All. Mori, ass. Toffi

BCL: Landucci, Brugioni, Lippi 4, Dubois 10, Barsanti 9, Simonetti 9, Tempestini, Del Debbio 22, Vignali 6, Pierini 11, Candigliota, Trentin 6

All. Olivieri, ass. Giuntoli

Apre Spezia con Pettinaroli da tre, ma Barsanti è prontissimo a replicare per il 3 pari. Il match prende subito vita, le due squadre si affrontano a suon di canestri, cinque minuti e sul tabellone ci sono già più di 30 punti, 14 per i padroni di casa e 19 per il BCL. Pierini trascina la squadra con 7 punti a referto nel primo quarto, seguito da Dubois con 5, Spezia che si affida ai tiri dalla lunetta, a canestro anche Vignali, messo in campo dai primi minuti della partita che chiude un gioco da tre.

Secondo quarto che riparte da dove si è interrotto con Spezia che si fa sotto grazie ad una tripla di Ramirez, ma anche, a diversi tiri liberi scaturiti dai falli difensivi che il BCL opera per frenare la spinta bianconera.

Trascorsi i primi tre minuti della seconda frazione lo Spezia mette il naso avanti sempre segnando dalla lunetta, approfittando anche del calo delle percentuali dei ragazzi di Olivieri.

Del Debbio da tre ridà vita al match, ma Loschi replica quasi in simultanea per il 31/30 e di nuovo lo Spezia in lunetta, 12 il numero delle volte che gli spezzini hanno tirato dalla lunetta contro le tre sole volte del BCL

Ancora Del Debbio a rinvigorire l'azione biancorossa con una prodezza da sottocanestro per il 33/34 a poco più di tre minuti dalla sirena, ma non c'è pace per l'area dei liberi, Ramirez chiude con canestro e un libero per il 36/34.

Non si contano più il liberi concessi, gli ultimo dati sono per Loschi per il 41/37, poi un grande Del Debbio ci mette del suo con una bella tripla, lo segue a ruota Barsanti per il nuovo vantaggio del BCL 41/43 e questa volta è Simonetti a posizionarsi in lunetta per uno su due, chiude il quarto Carpani, ancora dalla lunetta, 44/44 il punteggio sul tabellone.

Le squadre tornano in campo in perfetta parità per giocarsi i due quarti restanti con l'esatta consapevolezza che dovranno affrontare una seconda partita. Le danze le apre Spezia e il BCL pareggia il conto con Pierini, ma lo Spezia è più scaltro nel rimediare viaggi in lunetta. Pierini sempre più protagonista inchioda il canestro con una schiacciata e Barsanti si vendica con una tripla dalla distanza per un fallo precedentemente attribuitogli. 53/52 dopo i cinque minuti del terzo tempino e con i padroni di casa in bonus, una situazione che potrebbe aiutare il BCL a pareggiare il conto dei liberi tirati.

E' un match tiratissimo, l'ultimo quarto riparte da un 59/59, saranno dieci minuti dove ogni canestro varrà oro. Ad aprire è di nuovo Spezia prima da due e poi da tre per un break da 5/0 e immediatamente Olivieri richiama in panchina i suoi ragazzi, fare scappare in questo momento i padroni di casa potrebbe essere un problema nell'economia della partita, a ricucire ci pensa Del Debbio, ma sulla sirena dei 24 secondi arriva la tripla spezzina del 67/62.

Dubois accorcia al meno tre, poi un errore in rimessa regala due punti facili per i padroni di casa, riassorbiti però da Del Debbio dai liberi, in campo e soprattutto sugli spalti si inizia a percepire una certa smania, Spezia meno frettolosa prosegue nella sua marcia, canestro dopo canestro fino a guadagnare 8 lunghezze di vantaggio, a poco più di due minuti dalla sirena finale.

Del Debbio da vero top player mette la tripla che riporta in partita il BCL, poi Simonetti dai liberi accorcia al meno tre per un altro finale che si preannuncia da foto finish con Loschi sui liberi per uno su due, poi Trentin prova a fare il miracolo con una tripla per il 76/77, lo Spezia va sui liberi per due su due e 78/77 con 17 secondi da giocare e palla a Dubois che con la classe che gli compete chiude il match a 78/79, il BCL riprende così la sua marcia incassando due punti pesantissimi.