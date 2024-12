Rubriche



Bcl all'esame Castelfiorentino

sabato, 21 dicembre 2024, 16:45

Il campionato di serie B Interregionale è giunto inesorabilmente alla metà del girone di ritorno, sempre meno partite dividono la prima dalla seconda fase e la lotta tra le franchigie si fa sempre più serrata.

La caccia ai punti da portarsi dietro nella parte successiva del campionato si fa ancora più pressante, indipendentemente dalla posizione che ogni squadra occupa, sia che si trovi tra le prime sei o tra le seconde sei, ad ognuna occorrono punti per collocarsi poi in una situazione di vantaggio rispetto alle concorrenti

In questa logica la partita che il BCL si troverà a fare al Palasport Nedo Betti di Castelfiorentino, sarà molto impegnativa, si affrontano la prima e l'ultima della classifica e lo faranno con motivazione diametralmente opposte, ad ognuna sono necessari i due punti.

Al BCL, la vittoria serve a mantenere la vetta della classifica e più che altro ed importantissimo, a mantenere alto il livello di attenzione e concentrazione per un campionato che da qui in avanti sarà sempre più impegnativo, per il Castelfiorentino i due punti in palio assumono invece un valore assoluto, decisamente alto, portandolo quasi all'estremo significato di vita o morte.

Se per i castellani le speranze di salvarsi al primo giro rientrando nelle prime sei, si sono ormai ridotte al lumicino, quelle di invertire la tendenza e tornare a vincere sono vive più che mai e farlo proprio con la prima in classifica, darebbe loro un impulso, una spinta motivazionale fortissima per affrontare le restanti partite del campionato, cercando di raccogliere più punti possibili ed avere una seconda fase un po' più agevole.

Queste le premesse per un match complicato, di sicuro più imprevedibile di quello della scorsa settimana che il BCL ha disputato contro l'Etrusca San Miniato.

La settimana appena trascorsa non ha visto soste, è stata intensa, con i ragazzi di coach Olivieri concentrati sul pezzo, la partita con Castelfiorentino è l'ultima del 2024 e la voglia di chiudere l'anno con una vittoria è molta e sarebbe un ottimo toccasana per trascorre le feste con una certa spensieratezza, respirando a pieni polmoni l'aria fina della vetta e rigenerarsi per essere al 100% alla prima partita del nuovo anno, pronti ad incontrare la Virtus Siena il 5 Gennaio al Palasport.Come sempre con il pragmatismo che lo contraddistingue coach Olivieri, fa il punto della situazione nel prepartita

"La partita di domenica è molto difficile perché Castello ha fame di punti e faranno di tutto per cercare di portarla a casa. Con l'arrivo di Azzano sono diventati più solidi. Gutierrez, Corbinelli e Ciano hanno tanti punti nelle mani e Falaschi sta facendo un gran campionato. Purtroppo abbiamo in forse il capitano. L'obiettivo è quello di fare il massimo e di cercare di andare alla pausa natalizia con i due punti in tasca."

Palla in aria, lanciata dal Sig. Barbarulo di Firenze, coadiuvato dal Sig.Pampaloni di Arezzo per l'inizio partita, fissato alle ore 18:00 di Domenica 22 Dicembre, presso il Palasport Nedo Bettin di Castelfiorentino