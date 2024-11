Rubriche



Bcl all'esame Mens Sana Siena

venerdì, 1 novembre 2024, 12:01

Note di Siena Mens Sana – BCL

Settima di campionato e seguendo quanto dice la classifica, forse il match più difficile. La nuova trasferta porta la squadra di Olivieri ancora una volta nel senese per incontrare una delle prime della classe, la Note di Siena Mens Sana.

L'asticella che questa volta il BCL è chiamato a saltare è veramente alta, la squadra senese è attualmente prima in classifica con 10 punti, avendo perso una sola gara contro l'Olimpia Legnaia, franchigia che adesso si trova a fare il fanalino di coda con solo 2 punti conquistati.

La Mens Sana è oggi la squadra con l'attacco più prolifico; con 532 punti guida la classifica, contro i 477 del BCL, che occupa invece il quarto gradino, diversa e decisamente più favorevole ai biancorossi la classifica che determina le migliori difese del campionato: Quarta posizione per il BCL con 464 punti subiti e ottava posizione per Note di Siena Mens Sana con 492.

Nella faretra di coach Betti ci sono molte frecce da utilizzare, Tognazzi, Marcucci, Ragusa, ma la freccia con la punta maggiormente avvelenata è sicuramente Prosek, giocatore senese da due stagioni che già in serie C girava a 14 di media, mentre in questo campionato ha fatto registrare una media di ben 18,5 punti a partita.

Punti che spesso provengono dalla capacità di sfruttare al massimo l'opportunità che offrono i tiri liberi, ambito dove la Mens Sana ha sempre fatto registrare medie ampiamente superiori a quelle degli avversari, al contrario di quelle che riguardano i tiri dall'area, specialità che spesso la vede dietro le altre, ma che riesce a compensare molto bene, con un numero di tiri a canestro sempre molto alto.

In casa biancorossa, malgrado l'ultima sconfitta che in quanto tale ha come sempre lasciato l'amaro in bocca, il clima è sereno, c'è la forte consapevolezza di essere un gruppo che può dire la sua su tutti i campi, che può affrontare qualsiasi franchigia, senza avere nessun timore reverenziale Per riuscirvi occorre però ridurre, meglio ancora eliminare quei brevi momenti in cui il gioco si appanna, momenti che come è già accaduto, rischiano di comprometterne il risultato, specialmente in un campionato così livellato dove basta allentare per pochi minuti la pressione sugli avversari per ritrovarsi sotto, anche di pochi punti, ma difficili poi da recuperare.

Una difficoltà oggettiva ben nota a tutto lo staff del BCL, ancor più a coach Olivieri. "La Mens Sana ha avuto un ruolino di marcia invidiabile fino adesso. Giocano con molta intensità e ad alto numero di possessi. Sono sostenuti costantemente dai propri tifosi che sono il loro sesto uomo in campo. Al pala Sclavo ci aspetta una sfida molto affascinante. Uno perché loro sono una delle squadre più in forma al momento, e due perché giochiamo in un palazzetto storico del basket italiano. Questi due fattori ci devono dare le giuste motivazioni per affrontare la sfida con coraggio e orgoglio. Siamo alla ricerca della continuità di rendimento nei 40 minuti, ci stiamo lavorando duro in palestra e i ragazzi sono carichi e vogliosi di fare bene. Speriamo che gli acciacchi avuti in settimana si risolvano e per sabato ci sia il roster al completo. Appuntamento sabato 2 novembre al mitico Pala Sclavo di Siena alle ore 21:15 per l'inzio della gara n° 7 del campionato di Serie B interregionale, arbitreranno il Sig. Cirinei di Pisa e Deliallisi di Livorno.