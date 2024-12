Rubriche



Bcl, tanti i motivi per festeggiare

lunedì, 30 dicembre 2025, 15:06

E' ormai iniziato il conto alla rovescia, tra poche ore si stapperanno un'infinità di bottiglie, champagne o spumante, poco importa, l'importante è brindare all'anno nuovo che inizia, un rito, quello del brindisi, al quale neanche il Basketball Club Lucca vuole sottrarsi.

Di motivi per festeggiare ne ha a sufficienza, basta voltare lo sguardo all'indietro, anche per un solo momento per accorgersi del cammino che la prima squadra del BCL ha fatto. In un campionato, con una formula così articolata, suddivisa in varie fasi, si è obbligati, a valutare il percorso per obiettivi raggiunti. Il primo importantissimo step, ormai quasi raggiunto anche se la matematica non da ancora conferme, è la ormai vicinissima e possiamo azzardare l'ineluttabile salvezza, ovvero la conquista anzitempo della partecipazione, anche per il prossimo anno al campionato di B interregionale.

La seconda cosa che salta inevitabilmente all'occhio, è la presenza del BCL al comando della classifica di serie B interregionale, in coabitazione, ma davanti a l'Etrusca San Miniato per la differenza canestri negli scontri diretti, una condizione che non accadeva da un bel po' di tempo. Sempre parlando di classifica, la squadra di Olivieri è attualmente la migliore difesa del campionato, perché, è si importante fare canestro per vincere, ma è ancora più importante non prenderne.

A proposito di canestri realizzati c'è un altro dato importante, il BCL ha due dei suoi ragazzi tra i primi dieci marcatori del campionato, Trentin al settimo posto e Dubois al decimo. Sciorinando ancora numeri, scopriamo, osservando il rendimento del BCL che è la squadra più equilibrata, almeno fino al 31 Dicembre, due sconfitte in casa e due in trasferta, con l'invidiabile record dei 14 punti conquistati fuori dalle mura domestiche, con l'Etrusca San Miniato, seconda che la segue a 8 punti.

Fino a qui i numeri, adesso invece il pensiero del coach, alla domanda, ti aspettavi di essere primo in classifica? "E' un ottimo risultato, avevo chiaro che eravamo una squadra forte, per noi parlano i risultati dello scorso anno, dovevamo solo riuscire ad inserire nell'organico due elementi nuovi, Dubois e Vignali e di scontato non c'è mai nulla, non è mai facile gestire gli spogliatoi, ci sono le varie personalità da rispettare, i minuti di gioco, le gerarchie, ma ci stiamo riuscendo, grazie anche al fatto che ho ha disposizione dei ragazzi davvero speciali, è un bel gruppo e li stimo tutti quanti"

Proviamo ad incalzare Olivieri con un'ulteriore domanda, dove vuole arrivare il BCL? "per ora dove siamo, è un campionato con più fasi, intanto dobbiamo completare la prima e da qui alla fine. abbiamo ancora tanti scontri diretti, per adesso pensiamo a questa prima fase, poi vedremo, una cosa per volta"

Ma il Bcl non è solo la prima squadra, è un organico ben più complesso, sono ben dieci le squadre iscritte ai vari campionati, le elenchiamo partendo dalla seconda categoria regionale che gioca sotto le insegne del BCL-LAB e si trova in quinta posizione a solo 4 punti dalla prima. C'è poi la U19 Gold, la U19 regionale collocata sul quarto gradino della classifica, la U17 Ecc. che sta disputando la seconda fase e sta giocando per la conquista della Coppa Toscana.

C'è ancora la U17 Regionale e una U17 iscritta al campionato del CSI, una U15 Gold, una U14 Gold, stabilmente posizionata sul secondo gradino della classifica ed ancora una promettente U13 e una più promettente squadra che partecipa al Trofeo esordienti, seconda in classifica a solo due punti di distanza dalla prima. Ilavoro del Basketball Club Lucca non si esaurisce, con la Serie B interregionale, la Seconda categoria regionale e tutto il comparto delle giovanili, c'è ancora il Minibasket, con oltre 200 bambini che si approcciano alla pallacanestro, guidati da istruttori qualificati e di lunga esperienza.