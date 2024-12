Rubriche



Il Bcl rimane in testa

domenica, 22 dicembre 2024, 21:37

ABC Castelfiorentino – Basketball Club Lucca

12/18 – 34/42 – 46/63 – 54/80

12/18 – 22/25 – 12/20 – 8/17

Abc : Ciano 5, Rosi 3, Ticciati 2, Corbinelli , Ciciliano , Viviani 2, Csrzoli , Falaschi , Azzano 13, Nnabuife 3, Cantini 8, Gutierez 18. All. Guerriero, ass. Manetti

BCL: Landucci , Brugioni , Lippi 11, Dubois 15, Barsanti ,Simonetti 13, Tempestini , Del Debbio 14, Vignali 7, Pierini 2, Casndigliota , Trentin 18. All. Olivieri, ass. Pizzolante

Olivieri parte con un quintetto composto da Landucci, Del Debbio, Lippi, Pierini e Trentin, autore dei primi due punti del match, castello risponde con Azzano, Gutierrez e Cantini per un parziale da 8/0 dopo quattro minuti di gioco. Nei primi minuti sono i padroni di casa a imporre il ritmo, con veloci contropiedi, attaccando ripetutamente il canestro lucchese. Del Debbio con due tiri da tre accorcia, poi dai liberi è Lippi a segnare per l'11/11, poi ancora un fallo su Simonetti permette al BCL di guadagnare altri due punti, chiude il quarto Dubois con una sua tripla per 12/18.

Si riparte con Dubois da tre, Gutierrez recupera dai liberi, ma ancora Dubois per una nuova tripla, Azzano e Gutierrez riescono da soli a tenere testa al BCL, aiutati da un momento non proprio felice dei ragazzi di Olivieri, qualche leggerezza in difesa e la poca precisione al tiro hanno permesso ai castellani di recuperare fino al pareggio sul 32 pari a tre minuti dal riposo. A metterci una pezza e a far riprendere ritmo ci pensa Trentin chiudendo un gioco da tre, poi l'ennesima tripla di Del Debbio e ancora Trentin dagli oltre sei metri rilanciano il BCL al 34/43, finale.

La riprese vede ancora il Castelfiorentino protratto tutto in avanti, ma è il BCL a governare il gioco, 35/48 dopo tre minuti del terzo tempino.Il BCL ha preso il controllo del campo grazie ai canestri di Vignali e Lippi portandosi sul più 14 a pochissimo dalla terza sirena, giusto una manciata di secondi per andare all'ultimo riposo sul 46/63L'ultimo quarto lo apre nuovamente Dubois in doppia cifra per il più 20, un solco importante che mette una serissima ipoteca sul match.

Gutierrez cerca di tenere a galla la squadra con un canestro da fuori, rosicchiando un punto sul passivo accumulato, ma il BCL questa volta sembra aver imparato la lezione e prova a chiudere il match anzitempo, 51/76 a quattro minuti dal termine. Una situazione ottimale per far girare la panchina, in campo Brugioni, Candigliota insieme a Vignali, Pierini e Del Debbio. 54/80 il finale al pala Betti con cinque ragazzi in doppia cifra, una vittoria che permette al BCL di festeggiare come si deve il Natale, mantenendo la prima posizione in classifica.