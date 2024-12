Rubriche



Il Bcl torna a giocare in casa

sabato, 7 dicembre 2024, 16:27

Il match con Cecina, se analizzato in termini di scommesse, con i dati e le percentuali a disposizione, pagherebbe l'eventuale vittoria degli ospiti, 10/1, ma l'imprevedibilità del basket e specialmente quello giocato nell'attuale campionato di B interregionale, metterebbe anche il bookmaker più smaliziato in difficoltà nello stabilire le quote. La riprova esatta è stata data dall'ultima partita del BCL, dove la vittoria, dopo aver scavato nel terzo periodo un solco invalicabile pareva scontata per poi invece arrivare a giocarsi il match su un unico tiro, ad uno solo secondo dal termine.

Al Cecina bisogna prestare molta attenzione, è squadra super attrezzata, non bisogna dimenticarsi di un Saccaggi, un giocatore che negli ultimi 20 anni ha frequentato solo parquet di A2 e B nazionale per approdare al Cecina nel 2024, ma non è il solo. Pistolesi, Pedroni, Pistillo, tutti giocatori di grosso calibro e alla guida c'è un allenatore molto esperto come Da Prato, ovvero tutte le componenti giuste per fare bene, a dispetto di una classifica sicuramente bugiarda.

Motivo per cui I ragazzi di Da Prato si presenteranno al Palatagliate arrabbiati e con un'immensa fame di vittorie arretrata, il che li renderà oltremodo pericolosi.

Per questo, la preparazione alla gara con Cecina è stata ancora più meticolosa di quanto fino adesso fatto, ma anche perché d'ora in avanti ogni partita richiederà una preparazione sempre più specifica. Con l'inizio del girone di ritorno è cominciata una fase nuova, ancora più tattica, se prima nel preparare il match si sbirciavano le partite altrui per farsi un idea dei rispettivi moduli di gioco, oggi ogni squadra conosce perfettamente i suoi avversari, ne ha potuto cogliere i punti deboli e capire come neutralizzarli per provare o, a ribaltare il risultato dell'andata o, a rafforzare il vantaggio.

La settimana in palestra del BCL ha seguito i ritmi di sempre, atletica, schemi, 5V5, video, ma con una nota positiva in più, Vignali fermato a bordo campo da un fastidiosissimo risentimento ad un polpaccio che lo tormentava da inizio campionato, è in fase di recupero, tanto da aver partecipato appieno a tutti gli allenamenti e forse anche pronto ad entrare in campo per qualche minuto.

Un – novità - che allieta ancora di più il bel clima che si respira intorno alla squadra del Bcl, una striscia di 6 vittorie consecutive e la posizione in classifica hanno portato com'è logico, un po' di buonumore in tutto l'entourage, ma a gettare acqua sul fuoco e molta, smorzando decisamente i primi entusiasmi ch'ha pensato coach Olivieri e i suoi ragazzi.

"La partita di domenica sarà una battaglia come tutte le altre. La classifica non dà il giusto valore a una squadra come Cecina. Ottimamente allenati e composti da giocatori di assoluto livello. Con l'arrivo di Mazic, un all around che può giocare dall'uno al tre, sono riusciti a dare più libertà realizzativa a Pedroni. Saccaggi è sempre un lusso per la categoria e con Pistillo completano un reparto esterni di elevata caratura tecnica. Sotto i tabelloni sono molto fisici e solidi con i cinque Pistolesi e Tintori e i quattro Dabo e Nannipieri. Stanno facendo un ottimo campionato anche i giovani Bruci e Parietti uscendo dalla panchina. Il roster parla da solo. Sarà una gara difficile come tutte del resto. Il nostro obiettivo è di continuare a tenere alta l'intensità e la fame di vittorie. Davanti al nostro amato pubblico daremo tutto per regalare una domenica di grande basket."

Inizio partita alle ore 18 di domenica 8 dicembre al Palasport di Lucca, in campo ad arbitrare l'incontro ci saranno il Sig.Zanzarella di Siena e il Sig. Parigi di Firenze.