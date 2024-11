Rubriche



Il Bcl vince ancora

giovedì, 21 novembre 2024, 11:12

Basketball Club Lucca

Vismederi Costone Siena

21/16 – 35/34 – 55/55 – 71/69

21/16 – 14/18 – 20/21 – 16/14

BCL: Landucci 3, Brugioni, Lippi 23, Dubois 6, Barsanti, Simonetti 6, Tempestini 4, Del Debbio 18, Vignali, Pierini 8, Candigliota, Trentin 3

All. Olivieri, ass. Pizzolante

Costone Siena: Brocco, Massari, Radchenko 8, Nasello 25, Paoli F 8, Paoli M 3, Banchi 3, Zenelli 12, Bruttini, Bastone 8, Torrigiani 2

All. Belletti, ass.Riccardini

La serata inizia con un minuto di silenzio per onorare la memoria di Antonio Bertolucci dirigente della Pallacanestro Lucca negli anni 80 deceduto in questi giorni, al termine arriva il fischio e la partita prende il via.

E' Inizio di partita a due, Del Debbio autore di due triple e Nasello con due canestri dall'area e una tripla, è poi la volta di Pierini per una terza tripla, gli fa sponda Lippi da due per l'11/7 ai cinque minuti del primo quarto.

Il BCL mantiene il pallino in mano e con Simonetti, Tempestini e un grande Pierini chiudono il primo parziale in vantaggio di cinque lunghezze sul 21/16.

Al rientro in campo Costone prova a fare la voce grossa con Bastone e Paoli Filippo per il vantaggio, a rispondere per il Bcl ci pensano Del Debbio e Trentin, riportando il match sul giusto binario, ma non è sufficiente, Nasello prima e Rachenko poi, portano il Costone sul 29/32, a poco meno di quattro minuti al riposo lungo.

I minuti scorrono in un'alternanza di contropiedi, il gioco si è fatto un po' confusionario e ne approfittano gli ospiti per recuperare punti e questa volte la castagne dal fuoco le leva Landucci con una bella bomba da tre chiudendo il secondo tempino sul 35/34

La ripresa è tutta per Costone, è Nasello a caricarsi la squadra sulle spalle che spinge la squadra al 37/43, Del Debbio dalla distanza segna la sua terza tripla e Lippi che intanto è arrivato in doppia cifra tengono agganciato il Bcl ai Senesi che provano a scappare portandosi sul 42/52 a meno di quattro minuti dalla terza sirena. Palla ai senesi, provano ad inventarsi qualcosa, ma senza successo, adesso sono 3 i secondi da giocare, Costone prova il tutto per tutto, fallo e Pierini va sui liberi, uno su due e tempo per giocare ne rimane pari a zero, il BCL fa suo il match e mette altri due punti nel carniere.

Impressionante il box score che vede un grandissimo Lippi chiudere a quota 23 e Del Debbio a 18, unici due in doppia cifra che letteralmente hanno guidato la squadra alla vittoria.