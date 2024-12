Rubriche



Rassegna stampa, difesa ancora una volta inguardabile

domenica, 1 dicembre 2024, 08:53

I rossoneri escono ancora una volta battuti in trasferta anche a causa dei soliti errori difensivi che condizionano ormai ogni gara, tiene banco l'agguato ai tifosi rossoneri prima della partita, come sottolineano i giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese, Magnaghi illude ma la Vis Pesaro la ribalta. Le solite amnesie in fase difensiva condannano ancora i rossoneri. Per uscire dalla zona playout il club deve intervenire sul mercato". Pagelle: "Quirini canta e porta la croce, Antoni nuovo errore sanguinoso". Gorgone: "Un passo indietro sul piano del gioco e del risultato" E ancora: "Tifosi della Lucchese aggrediti con pietre e bastoni".

La Nazione titola: "Gol, vantaggio e scatta l'entusiasmo. Poi la Lucchese ripiomba nell'incubo". Gorgone: "Passo indietro nel risultato. Primo tempo equilibrato, poi ci siamo abbassati troppo". Pagelle: "Si salvano soltanto Quirini e Magnaghi". E ancora: "Caos fuori dallo stadio. Ferito un tifoso rossonero".

Corriere dello Sport-Stadio: "Vis Pesaro ok, successo in rimonta sulla Lucchese". Tuttosport: "La Lucchese sconfigge il Pontedera". Gazzetta dello Sport: "Doppio Molina e la Vis corre". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.