Come si calcola il costo dell’assicurazione e del bollo auto? Alcune cose da sapere

martedì, 5 novembre 2024, 07:35

Il possesso di un’automobile comporta una serie di spese inevitabili, alcune delle quali obbligatorie secondo le normative vigenti. L’automobilista deve tenere in considerazione che, ogni anno, dovrà affrontare il costo del bollo e dell’assicurazione auto. Questi non solo garantiscono il rispetto della legge, ma sono anche essenziali per poter circolare in tutta tranquillità. Vediamo insieme quali sono i criteri inerenti per il calcolo delle varie tariffe.

Come si calcola il costo dell’assicurazione auto?

Il costo di una polizza assicurativa dipende da una serie di variabili, alcune legate al veicolo, altre al conducente. Questi sono i fattori più rilevanti.

Classe di merito

Tra i punti chiave da prendere in considerazione, la classe di merito dell'assicurazione è tra i più importanti per determinare il costo finale. Se non si causano incidenti, si acquisisce una classe migliore (bonus) con uno sconto sul premio. Al contrario, gli incidenti possono farla salire (malus) e, di conseguenza, aumentare il costo della polizza.

Età e esperienza del conducente

Il premio assicurativo si calcola in base all’età del conducente, infatti i giovani e i neopatentati pagano di più rispetto agli automobilisti esperti. Perché accade? Statisticamente i conducenti inesperti sono considerati maggiormente a rischio di incidenti.

Tipologia del veicolo

Un veicolo con un motore più potente è considerato più rischioso da assicurare, proprio perché potrebbe causare danni maggiori in caso di sinistro. Per questo motivo chi acquista un’auto deve mettere in conto anche questo dettaglio.

Tipo di copertura

L’assicurazione base RC Auto è obbligatoria ma se si desidera una protezione più ampia, come la copertura contro furto, incendio o danni da eventi atmosferici, il premio sarà naturalmente più elevato.

Chilometraggio annuo

Alcune assicurazioni calcolano il premio anche in base al numero di chilometri che si prevede di percorrere in un anno. Le persone che utilizzano l’auto raramente potrebbero beneficiare di tariffe agevolate e personalizzate.

Come viene calcolato il bollo auto?

Oltre all’assicurazione, il bollo auto è un’altra spesa obbligatoria che ogni proprietario di un veicolo deve affrontare. Il costo della tassa automobilistica viene calcolato tenendo conto di alcune variabili, come quelle che seguono.

Potenza del veicolo

Il principale parametro è la potenza del veicolo, infatti tanto sarà maggiore e più sarà l’importo da pagare. È importante sapere che la potenza non si misura in cavalli (CV), come spesso si crede, ma in kilowatt, un’unità di misura più precisa per determinare la tassazione.

Classe ambientale

Le auto più inquinanti pagano una tassa maggiorata rispetto ai veicoli moderni. In molte regioni, infatti, esistono incentivi per chi possiede veicoli meno inquinanti, come auto ibride o elettriche, che possono beneficiare di una riduzione del bollo o addirittura dell’esenzione.

Regione di residenza

Il bollo auto è una tassa regionale, il che significa che l’importo può variare a seconda in cui si risiede. Alcuni luoghi applicano maggiorazioni o agevolazioni in base a politiche locali, pertanto è sempre utile informarsi presso l’ufficio tributi o consultare i portali regionali per avere un’idea precisa del costo (e delle sue variabili).