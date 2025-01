Rubriche



Bcl, che tonfo con Mens Sana

domenica, 12 gennaio 2025, 22:20

BCL – Note di Siena Mens Sana

15/26 – 25/41 – 46/59 – 62/74

15/26 – 10/15 – 21/18 – 16/15

BCL: Landucci , Brugioni , Lippi 10, Dubois 13, Barsanti 3, Simonetti 7, Tempestini 2, Del Debbio 3, Vignali 9, Pierini , Candigliota , Trentin 15. All. Olivieri, ass. Pizzolante

Mens Sana: Tilli , Belli 10, Pannini 4, Ragusa 4, Marrucci 2, Pucci 21, Sabia 6, Prosperanti , Neri 2, Prosek 10, Tognazzi 14, Jokic 1. All. Betti, ass. Petreni

Diciotto in punto, più del fischio dell'arbitro è l'infernale tifo senese che sancisce l'avvio del match. L'inizio è di quelli fulminanti, una manciata di secondi e Trentin mette in movimento il tabellone e senza soluzione di continuità le squadre si affrontano a suon di velocissime transizioni e contropiedi, con il punteggio che da la misura del match, 13/15 a tre minuti dalla prima pausa.

E' una Mens Sana molto aggressiva che riesce a tenere la testa della partita ed allungare, grazie ad una maggiore precisione sui tiri dalla distanza realizzati, da Tognazzi e Pucci. Secondo quarto ancora difficile per il BCL che non trova tiri sufficientemente liberi per rispondere alle incursioni degli ospiti, 21/33 il punteggio dopo i primi tre minuti di gioco, Trentin accorcia dai liberi, ma la risposta senese è immediata.

Molti i fischi arbitrali per una partita decisamente fisica che interrompono fin troppe volte il gioco avvantaggiando la Mens Sana che ha fatto di questo modo di giocare il suo marchio di fabbrica.

Per i ragazzi di Olivieri sembra invece che il canestro sia sotto un maleficio, tante sono le conclusioni che il BCL prova, ma che trovano sistematicamente i ferri a negare il canestro, al contrario degli ospiti, i cui tiri sembrano teleguidati, tanta è la precisione con cui realizzano, andando a chiudere sul 25/41.

Un risultato dato dalle bassissime percentuali, 0/14 da tre e 7 su 21 da due per le rispettive percentuali 0% da tre e 33% da due, contro il 24% e il 54% della Mens Sana.

Si riparte con due punti guadagnati da Lippi in lunetta, poi Dubois replica per altri due punti, ma sono ancora i biancoverdi a dettare i tempi del match, ed è ancora Dubois che prova a scuotere la squadra andando a canestro per il 34/47. E' un terzo quarto che vede un BCL più reattivo che sta provando con fatica ad alzare le medie al tiro, mentre è fortemente disarmante per il pubblico e i ragazzi di Olivieri vedere con quanta semplicità i senesi vanno a canestro che chiudono il terzo quarto sul 46/59.

Un meno 13 non impossibile da recuperare, ma visto l'andamento della partita sicuramente molto difficile da fare. Il BCL riparte da Vignali per due su due dai liberi ed è ancora lui che infila la prima tripla della serata, poi è Tempestini ad andare a segno per il meno otto, con il match che si infiamma maggiormente, con l'ovvia conseguenza che i fischi arbitrali aumentano logaritmicamente.

Due al termine e ancora il BCL è sotto di 13 lunghezze, una situazione che richiede qualcosa di simile ad un miracolo per essere rimediata, un match con un punteggio così basso non si era ancora visto al palatagliate, ma sicuramente verrà ricordato come la partita dal canestro stregato e per una tripla espulsione a un minuto dal termine, Pierini per il BCL, Prosek e Belli per la Mens Sana, resta il tempo per una paio di giri sui liberi che chiudono il match a 62/74 per le Note di Siena Mens Sana che ferma la prima in classifica, in un match quasi surreale.