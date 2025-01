Rubriche



Bcl, ecco la riscossa

domenica, 26 gennaio 2025, 23:26

BASKETBALL CLUB LUCCA – USE EMPOLI

24/21 - 53/33 – 65/49 – 85/67

24/21 – 29/12 – 12/16 – 20/18

BCL: Landucci 5, Brugioni 2, Lippi 8, Dubois 9, Barsanti 7, Simonetti 11, Tempestini 7, Del Debbio 12, Vignali 10, Candigliota , Trentin 14, Genovali. All.Olivieri, ass. Pizzolante

USE Empoli: Giannone 14, Baccetti 8, Sesoldi 7, Rosselli 11, Ramazzotti, De Leone 15, Mazzoni, Quartucco 10, Tosti , Marini , Maric 2 . All.Valentino, ass. Elmi

E' un inizio folgorante per il BCL, Landucci per cinque punti in meno di un minuto, Del Debbio per altri cinque punti per un parziale di 10/4, gli ospiti replicano accorciando per il 16/13. L'Use Empoli non è certo intenzionato a subire gli assalti biancorossi senza controbattere e lo fa con Rosselli autore di due triple che gli hanno permesso di impattare sul 19/19. Poi è la volta di Simonetti e Barsanti che fissano il finale del primo quarto sul 24/21 Dubois e Vignali aprono il secondo quarto mettendo in cascina otto punti che porta il BCL al più undici dopo due minuti e una manciata di secondi dall'inizio della seconda frazione di gioco, obbligando Valentino a richiamare ai box i ragazzi.

L'uscita dalla panchina però porta bene al BCL che con Barsanti trova la tripla del più 14, poi è Tempestini ad andare a canestro e ancora Vignali, l'Use Empoli cerca di rincorre i biancorossi, ma le loro conclusioni sono spesso imprecise, merito di una difesa organizzata e precisa. A tre minuti dal riposo sul tabellone si legge un rinquorante 46/29 che obbliga di nuovo il coach ospite a richiamare in panchina i suoi ragazzi nel tentativo di trovare soluzioni in grado di arginare in qualche modo il dilagare del BCL.

Il quarto si chiude con i ragazzi di Olivieri, autori di un primo tempo che rasenta la perfezione mettendo tra loro e gli ospiti 20 punti di differenza. Come prevedibile il rientro in campo vede gli ospiti presentarsi con il classico coltello tra i denti ed in tre minuti mettono a referto un parziale di 0/8, cogliendo di sorpresa il BCL che riesce a reagire con Trentin da fuori per tre punti per il 56/43, poi Dubois ci mette del suo per il più 18. Dopo la sfuriata iniziale l'Use Empoli è stata costretta a rallentare dai ragazzi di Olivieri realizzando un solo canestro in 6 minuti.

Il BCL affronta l'ultimo quarto partendo da un più 16, Quartuccio per gli ospiti si inventa una tripla alla quale risponde per le rime il capitano Barsanti con una delle sue bombe, 72/52, il punteggio quando mancano sempre più di sei minuti al termine.I biancorossi sembrano decisi a portare in fondo il match entrando in modalità – safety – massima resa, minimi sforzo, i colpi di Del Debbio e Vignali spezzano le residue speranze degli ospiti di ribaltare il passivo. Il Match si chiude con una nettissima vittoria del BCL che riscatta ampiamente e con gli interessi le debacle con la Mens Sana e Quarrata, al Palatagliate BCL 85 Use Empoli 67.