Rassegna stampa: Lucchese, reazione d'orgoglio

domenica, 19 gennaio 2025, 10:55

I rossoneri colgono un punto in Romagna al termine di una prestazione di orgoglio che avrebbe meritato anche la vittoria viste le occasioni avute, come sottolineano i giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese punto d'orgoglio, Rimini salvato dal portiere. Nonostante il caos societario una prova di carattere dei rossoneri. Saporiti ipnotizzato da Colombi fallisce una clamorosa occasione". Mister Testini: "Una prestazione di personalità". Pagelle: "Gucher, il cervello della difesa. Tumbarello, fosforo in mediana".

La Nazione titola: "La Pantera sfiora il colpo esterno. Un palo e una traversa dicono di no". Pagelle: "Magnaghi, Saporiti e Gucher i migliori, sufficienti gli altri". Mister Testini: "Ottimo punto".

Corriere dello Sport-Stadio: "Un Rimini opaco, la Lucchese c''è". Tuttosport: nessun titolo. Gazzetta dello Sport: nessun titolo.