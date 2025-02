Rubriche



Bcl, ecco la seconda fase del torneo

domenica, 9 febbraio 2025, 08:47

In casa del BCL gli orologi hanno iniziato a scandire in una sorta di countdown quanto tempo resta, prima che il semaforo verde si accenda e prenda il via la seconda fase del campionato. In uno stato forse più inconscio che palesato, all'interno dello staff del BCL si alternano una ridda di emozioni, dall'incertezza all'ansia, al timore, alla frenesia, alla voglia di iniziare subito senza indugi, questa nuova avventura.

La strada da percorrere per arrivare alla cima, è ancora più dura di quanto lo sia stata nella prima parte del campionato, sempre più in salita e con molte insidie, d'altra parte è un mini campionato composto dalle migliori 6 dei due gironi della conference Nord Ovest, 12 squadre che si daranno battaglia a suon di canestri e solo 8 passeranno il turno per incrociarsi poi di nuovo, fino a che non ne rimarrà una sola, quella che il prossimo anno si potrà fregiare del titolo di Serie B Nazionale.

Si opporranno al BCL la Coelsanus Basket 7Laghi, Gulliver Derthona, Riso Scotti Pavia, College Basketball, Junior Libertas e Oleggio Magic Basket, alcune si conoscono già, almeno di nome avendole incontrate lo scorso anno, ma sicuramente oggi, diverse nella sostanza, molte si sono rinnovate, la loro età media è inferiore ai 28 anni del BCL, ci sono squadre come Derthona, la cui età media non supera i 20 anni, qualcuna è a 22 e 24 e una sola, la Riso scotti Pavia arriva a 26 anni di media, perché tra le sue fila c'è un'ex giocatore Genovese Salvatore dell'allora Geonova Lucca, di 38 anni che alza la media.

Il calendario del Basketball Club Lucca inizia con una prima trasferta il 15 Febbraio a Gazzada nell'hinterland varesotto per giocare con la Coelsanus 7laghi, squadra passata come quarta nel girone A e posizionata ai nastri di partenza in ottava posizione con 8 punti, poi tornerà in casa contro Derthona il 23/2 e a seguire in trasferta il 2 Marzo, a Pavia per incontrare la Riso Scotti Basket, di nuovo in casa per due turni, prima con il College il 9/3 poi con lo Junior Libertas il 13/3 per chiudere il girone di andata con una trasferta ad Oleggio il 15/3, in casa della prima della classe del girone A, una squadra composta da allenatore, l'ex coach Michele Catalani, e i suoi ragazzi, tutti quanti o quasi provenienti dall'Olimpia Milano.

Il BCL, per affrontare le sue rivali in questa fase, ha da pochi giorni un'arma in più, in un roster già di per sé molto forte, ha calato, come nel gioco della briscola, un carico da 11, inserendo nel gruppo, tale Gianmarco Drocker.

Giocatore esperto con alle spalle, nonostante la sua giovane età moltissime partite giocate in B Nazionale e tutte a un livello elevato, un ingaggio che Olivieri ha accolto con entusiasmo, come lui stesso, esprime nella sua breve dichiarazione, alla quale fa seguire una breve visione di cosa attenderà a breve al BCL.

La dirigenza ci ha fatto un grandissimo regalo con l'innesto di Gianmarco Drocker. Persona che ho avuto modo di conoscere nei mesi precedenti e che stimo tantissimo come uomo e come giocatore. Si stava allenando con noi già da un po' e il suo inserimento sarà un valore aggiunto per tutti noi. I ragazzi fino adesso hanno fatto un lavoro fantastico e adesso l'obiettivo è quello di alzare ancora di più il rendimento. La seconda fase presenta molte insidie, ci sono squadre di impronta giovanile altamente competitive e team blasonati e di esperienza. Finché non si ha un raffronto con le compagini del nostro girone è difficile fare previsioni. Il nostro obiettivo è quello di giocare il nostro basket a prescindere dell'avversario con cui giochiamo. Il calendario purtroppo ci costringerà a giocare in giorni non usuali per noi. Dobbiamo cavalcare l'entusiasmo che c'è intorno, e dentro il nostro ambiente per giocarci tutte le nostre carte.