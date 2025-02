Rubriche



Bcl, parte la seconda fase

venerdì, 14 febbraio 2025, 18:10

Poche ore ancora e la seconda parte della stagione 24/25 prenderà il via. Il BCL si troverà a confrontarsi con squadre per lo più sconosciute, mai affrontate prima e anche le poche, come il College Borgomanero e il Derthona, con le quali si è già battuta lo scorso anno, sono state in buona parte rinnovate. E' un salto nel buio, nel quale il BCL dovrà tuffarsi a capofitto, facendo quello che sa fare meglio, giocare a basket come ha fatto fino ad ora.

Lo scorso anno il BCL dette filo da torcere a tutte le franchigie piemontesi e lombarde, portandosi ad un soffio dalle finali, quest'anno sarà dura ripetersi, le sei squadre del girone A, passate a questa fase successiva, hanno fatto tutte quanto un grande campionato

Per i ragazzi di Olivieri la fase Play in Gold inizia con una lunga trasferta per raggiungere una località del varesotto che di nome fa Gazzada Schianno e la sua squadra è il Coelsanus Basket 7 laghi, con un lungo trascorso in C Gold e soprattutto chiudendo i campionati con posizioni sempre di vertice, raggiungendo frequentemente le semifinali, poi anch'essa approdata alla B interregionale e adesso in lotta per il grande saltoDel 7 Laghi si sa che quest'anno ha chiuso la prima parte al secondo posto a quota 30, a 10 punti dalla prima, ma di fatto quarta per non avere scontri favorevoli con le pari punti, poste in seconda e terza posizione.

Una buona squadra che conta soprattutto su tre ragazzi che girano con medie da doppia cifra, tra i 12 e 15 punti a partita, Lovato, Presenato, e Tannoia, ma da non sottovalutare il resto del roster che sostiene la squadra in ogni partita con medie dai 4 agli 8 punti, un costante pericolo per il canestro del BCL che dovrà provare a difendersi da tutti quanti, senza escludere nessuno dei suoi avversari.

In casa del BCL sono stati giorni intensi, molti allenamenti e un'amichevole di lusso con Quarrata, utile a provare alcune cose, ma soprattutto a far giocare il nuovo arrivato Gianmarco Droker in modo che prenda più velocemente possibile confidenza con la squadra. In questa occasione il BCL èra a ranghi ridotti, non cera Trentin, Vignali, l'uso di Barsanti è stato limitato e anche Tempestini è rimasto precauzionalmente fuori per smaltire qualche acciacco, è comunque stata una buona prova, persa, solo per fini statistici di un paio di lunghezze.

Ad avvalorare il pensiero che il Basket 7 Laghi sia una squadra da prendere con le molle, alla quale bisognerà prestare molta attenzione e a infornare i ragazzi che non sarà per niente facile c'ha pensato Olivieri.

"Gazzada è una squadra molto temibile. Inoltre la prima partita del girone è sempre da prendere con le molle. Hanno in Lovato la loro principale risorsa per prendere vantaggio in attacco; Tannoia è un play con tanti punti nelle mani e Pesenato è un pivot con ottimi movimenti spalle. Tutti gli altri giocatori: Mina, Dell'acqua, Dagri, Pisoni, Cassinerio e Pisoni sono ottimi tiratori piazzati da tre punti. Il nostro obiettivo sarà limitare le loro collaborazioni offensive più pericolose e fare una partita corale in attacco per non dargli punti di riferimento. Purtroppo Vignali è fermo ai box per un problema al ginocchio. Per noi è fondamentale iniziare con l'atteggiamento giusto. Metteremo in campo grande determinazione e concentrazione per fare il massimo." Palla a due alle ore 21 di sabato 15 febbraio ed arbitreranno l'incontro Venezia di Milano e Molteni di Como