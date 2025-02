Pioggia di medaglie per la Bodymind Karate Team alla 33esima Coppa Carnevale a Viareggio

Altri articoli in Rubriche

martedì, 25 febbraio 2025, 08:18

Nella seconda partita dei Play in Gold, i biancorossi travolgono il Derthona e si aggiudicano la gara per 87 a 44. Tempestini, Simonetti e Dubois vanno in doppia cifra: continua il sogno promozione

domenica, 16 febbraio 2025, 11:22

Inizia nel migliore dei modi l'avventura del BCL nei Play in Gold: i biancorossi vincono in trasferta per 92 a 80 contro 7 Laghi. Simonetti, Droker e Trentin in doppia cifra

venerdì, 14 febbraio 2025, 18:10

Il BCL si troverà a confrontarsi con squadre per lo più sconosciute, mai affrontate prima e anche le poche, come il College Borgomanero e il Derthona, con le quali si è già battuta lo scorso anno, sono state in buona parte rinnovate: sabato il match con 7 Laghi

domenica, 9 febbraio 2025, 13:49

La Lucchese vince con pieno merito in casa del Milan B spingendo i lombardi ancora più in basso in classifica e nel contempo cogliendo tre punti preziosissimi nella corsa per la salvezza, come sottolineano i giornali in edicola