Rassegna stampa: il Diavolo alle porte dell'inferno

domenica, 9 febbraio 2025, 13:49

La Lucchese vince con pieno merito in casa del Milan B spingendo i lombardi ancora più in basso in classifica e nel contempo cogliendo tre punti preziosissimi nella corsa per la salvezza, come sottolineano i giornali in edicola

Il Tirreno apre così: "Il Diavolo all'inferno. Dominio rossonero con la squadra che torna a vincere in trasferta dopo cinque mesi ricaccia indietro il Milan Futuro scavalca la Spal e prova a uscire dalla zona playout". Pagelle: "Tumbarello è il capitano coraggioso". E ancora, l'ex diesse Obbedio: "Grande personalità".

La Nazione titola: "La Pantera ne sa due più del diavolo. Ci pensano Tumbarello e Saporiti". E ancora: "Il silenzio (colpevole) dei vincitori. Nessuno è venuto in sala stampa a fine match. Evidentemente Gorgone ha ricevuto ordini: perché?". Pagelle: "Gi autori dei gol sono i migliori insieme a Benedetti".

Corriere dello Sport-Stadio: "Blitz della Lucchese". Tuttosport: "Il Milan affonda". Gazzetta dello Sport: "Lucchese e Rimini, doppia gioia".