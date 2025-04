Rubriche



Il Bcl vola al secondo posto

sabato, 26 aprile 2025, 07:52

BCL – OLEGGIO BASKET

19/38 – 42/52 – 73/75 – 95/92

19/38 – 23/21 – 31/16 – 23/17

BCL

Landucci 3, Brugioni, Drocker 9, Lippi 4, Dubois 15, Barsanti 15, Simonetti 2, Del Debbio 11, Vignali 22 , Pierini, Candigliota , Trentin 15

All. Olivieri, ass. Giuntoli

Oleggio Basket

Alberti, De ros 10, Casella 14, Karem 16, Pilotti 9, Toffain 6, Borsani 7, Suigo 10, Cortellino 2, Ceccato 8, Grassi, Van Elswik 10

All. Catalani, ass Naloni

Palla in aria ed Oleggio che sale subito in cattedra, facendo sentire tutto il peso di una squadra che ha dominato ampiamente, sia la prima fase che i Play in gold, oggi però in campo senza due dei migliori prospetti che hanno, Garavaglia e Lonati.

Il BCL ci mette un po' a carburare e prova ad arginare come può l'irruenza degli ospiti che in soli 8 minuti sono riusciti ad incendiare la retina portandosi sul 17/36.

Vignali da sotto recupera due punti per chiudere il primo quarto con un passivo di meno 19.

Si riprende con Trentin sui liberi per i primi due punti della seconda frazione di gioco, poi ancora un punto dalla lunetta e poi Vignali da sotto, purtroppo ogni volta che la palla arriva in mano ai ragazzi di Oleggio, la campana suona a morto, 24/46 dopo 4 minuti della seconda frazione di gioco, un gap ancora molto pesante che richiede un grande lavoro in attacco ma soprattutto il BCL deve trovare il modo di neutralizzare i cecchini di Oleggio.

I biancorossi non riescono ad alzare le loro medie al tiro a differenza degli ospiti che al secondo quarto girano con il 56% da 3 contro il 27% e un 63% da due contro il 41% dei biancorossi.

Il ritmo del match è leggermente più basso, ma ancora i ragazzi di Olivieri non riecono a trovare la quadra del gioco, poi In chiusura di quarto, Barsanti recupera dai liberi i punti di un possesso per il 42/53 finale

Il BCL riparte da Barsanti autore di 3 triple sparate in rapidissima sequenza per il 48/61 di inizio terzo tempo che fanno ricucire in parte lo strappo del primo tempo e sempre Barsanti super protagonista in questo inizio mette altri due punti dai liberi, poi è Vignali a portare al meno 13 la differenza punti.

Il BCL sembra finalmente aver trovato come frenare l'attacco di Oleggio, ed il compito che gli spetta per provare a recuperare è tra i più ardui che ci possano essere.

A 3 dalla terza sirena sul tabellone si legge 62/73, 11 punti una differenza che no ha più le sembianze di una montagna insormontabile, Vignali intanto accorcia ancora per il meno 8 e Lippi dalla lunetta per il meno 7.

E' Drocker che segna il meno 4, ma Suigo replica inchiodando il canestro per il nuovo meno 6, poi un botta e risposta dai liberi dove la spunta Trentin che riporta a meno 4 il differenziale a 5 secondi dal terza sirena, giusto il tempo per mandare Drocker sui liberi per un parziale di 31/16 di fine terzo quarto, restituendo la cortesia ricevuta ad inizio partita.

L'ultimo quarto parte infuocatissimo il BCL recupera, mette la freccia e sorpassa accelerando esponenzialmente grazie ai canestri Vignali e company fino al più 8 a meno di due minuti dal termine, il BCL che adesso si vede in campo non è secondo a nessuno, per grinta, velocità e precisione al tiro.

La truppa di Olivieri si è posta al comando e non ha nessuna intenzione di mollare l'osso, a 10 secondi dal termine sono due le lunghezze di vantaggio del BCL con Drocker sui liberi, una sentenza per Oleggio, 2 su 2 per il 96/92 con solo 2 secondi sul cronometro da giocare, con palla in attacco in mano ad Oleggio.La sirena chiude le ostilità confermando il BCL come una tra le squadre più forte del girone conquistando la seconda posizione in solitaria, 95/92 il finale al palatagliate e 5 ragazzi di nuovo in doppia cifra con l'MVP della serata Vignali con 22 e da stasera testa a play off con il primo appuntamento l'11 maggio sempre al Palatagliate.