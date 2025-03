Netta vittoria per la Primavera rossonera

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 22 febbraio 2025, 14:55

Giornata da dimenticare per la Primavera, che questa mattina ha perso per 5-1 contro l'Audace Cerignola. In un momento delicato anche per quello che sta accadendo fuori dal campo, i rossoneri si dovuti arrendere di fronte alla formazione pugliese

domenica, 16 febbraio 2025, 15:10

Altro episodio incredibile in casa rossonera: una delle formazioni professionistiche, quella degli Under 17 Nazionali, non è partita per Lecco. La partenza era per le ore 9 con macchine di genitori e dirigenti visto che la Lucchese non è attualmente in grado nemmeno di reperire i pullman, ma all'appuntamento si...

sabato, 15 febbraio 2025, 22:50

Le formazioni Under 15-16-17 Nazionali senza pullman costrette a effettuare la trasferta con le macchine di dirigenti e genitori. Bongiorno, responsabile del settore tecnico: "Tutte le squadre saranno regolarmente in campo. Cosa è successo? Non lo dovete chiedere a me che mi occupo solo della parte tecnica"

sabato, 8 febbraio 2025, 16:43

Ottima prestazione della Primavera che si è imposta per 2-0 contro la Juve Stabia.Quarto risultato utile consecutivo dei rossoneri, che si consolidano in una posizione di classifica tranquilla: decidono Moschella e Amato