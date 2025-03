Primavera sconfitta anche a Potenza

Altri articoli in Settore giovanile

domenica, 23 marzo 2025, 17:02

Seconda sconfitta di fila per la Lucchese, che allo stadio di Saltocchio si è arresa per 2-1 al Gubbio. Risultato amaro per i rossoneri, capaci di tenere testa ad una squadra in lotta per le zone alte della classifica.

sabato, 1 marzo 2025, 17:36

I ragazzi di mister Marsella si impongono 3-1 sul proprio terreno contro il Giugliano cogliendo altri punti importanti per rimanere poco fuori dalle zone basse della classifica: mattatore di giornata Amato, autore di una tripletta

sabato, 22 febbraio 2025, 14:55

Giornata da dimenticare per la Primavera, che questa mattina ha perso per 5-1 contro l'Audace Cerignola. In un momento delicato anche per quello che sta accadendo fuori dal campo, i rossoneri si dovuti arrendere di fronte alla formazione pugliese

domenica, 16 febbraio 2025, 15:10

Altro episodio incredibile in casa rossonera: una delle formazioni professionistiche, quella degli Under 17 Nazionali, non è partita per Lecco. La partenza era per le ore 9 con macchine di genitori e dirigenti visto che la Lucchese non è attualmente in grado nemmeno di reperire i pullman, ma all'appuntamento si...