La Juniores al Porta Elisa

Settore giovanile
giovedì, 28 maggio 2026, 08:27
Vetrina particolare per i ragazzi della Juniores della Lucchese allenati da mister Tempesti che per la gara di ritorno valida per i quarti di finale della Coppa Toscana contro la formazione empolese del Santa Maria giocheranno sul terreno del Porta Elisa sabato prossimo alle ore 16. L'ingresso è gratuito e la speranza è che siano in tanti i tifosi che si recheranno a sostenere i giovani rossoneri.
All'andata i rossoneri si imposero per 2-1 grazie a due gol di Sansaro che insieme ad altri giocatori in età della prima squadra, tra cui Ragghianti, Xeka, Onu e Ennached, è andato a rinforzare la formazione che è arrivata terza nel campionato di categoria acquisendo il diritto a disputare la Coppa Toscana. Nel caso di superamento del turno, i rossoneri sono attesi dalle semifinali contro la vincente del raggruppamento di Firenze e Arezzo previste per sabato 6 giugno.
domenica, 24 maggio 2026, 08:18
Ancora un successo per i rossoneri di mister Tempesti che nella gara di andata valida per il secondo turno della Coppa Toscana vincono fuori casa per 2-1 contro il Santa Maria: il 30 maggio il ritorno
sabato, 16 maggio 2026, 19:03
Una vera e propria battaglia interminabile, che ha trovato l'epilogo solo ai calci di rigore dove i rossoneri si sono imposti sull'Audace Galluzzo per 3-2 raggiungendo il secondo turno della Coppa Toscana dove affronteranno il Santa Maria che ha battuto il Massarosa
sabato, 16 maggio 2026, 09:13
La ASD Folgor Marlia 1905 presenta la prima edizione della "Marlia Élite Cup Juniores", un torneo dedicato al calcio giovanile di alto livello che vedrà protagoniste alcune tra le realtà più importanti del panorama toscano tra cui i rossoneri
domenica, 10 maggio 2026, 09:13
Dopo il campionato, che ha visto i rossoneri vincere nell'ultima di campionato con la Folgor Segromigno per 3-2 centrando il terzo posto in classifica dietro Porcari e Viareggio, la Coppa Toscana: per la Juniores di Alessandro Tempesti l'avventura stagionale potrebbe andare avanti ancora per un po'