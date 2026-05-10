Settore giovanile



La Juniores al Porta Elisa

giovedì, 28 maggio 2026, 08:27

Vetrina particolare per i ragazzi della Juniores della Lucchese allenati da mister Tempesti che per la gara di ritorno valida per i quarti di finale della Coppa Toscana contro la formazione empolese del Santa Maria giocheranno sul terreno del Porta Elisa sabato prossimo alle ore 16. L'ingresso è gratuito e la speranza è che siano in tanti i tifosi che si recheranno a sostenere i giovani rossoneri.

All'andata i rossoneri si imposero per 2-1 grazie a due gol di Sansaro che insieme ad altri giocatori in età della prima squadra, tra cui Ragghianti, Xeka, Onu e Ennached, è andato a rinforzare la formazione che è arrivata terza nel campionato di categoria acquisendo il diritto a disputare la Coppa Toscana. Nel caso di superamento del turno, i rossoneri sono attesi dalle semifinali contro la vincente del raggruppamento di Firenze e Arezzo previste per sabato 6 giugno.