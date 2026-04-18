Coppa Toscana, ancora una vittoria per i rossoneri

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sabato, 16 maggio 2026, 19:03

Una vera e propria battaglia interminabile, che ha trovato l'epilogo solo ai calci di rigore dove i rossoneri si sono imposti sull'Audace Galluzzo per 3-2 raggiungendo il secondo turno della Coppa Toscana dove affronteranno il Santa Maria che ha battuto il Massarosa

sabato, 16 maggio 2026, 09:13

La ASD Folgor Marlia 1905 presenta la prima edizione della "Marlia Élite Cup Juniores", un torneo dedicato al calcio giovanile di alto livello che vedrà protagoniste alcune tra le realtà più importanti del panorama toscano tra cui i rossoneri

domenica, 10 maggio 2026, 09:13

Dopo il campionato, che ha visto i rossoneri vincere nell'ultima di campionato con la Folgor Segromigno per 3-2 centrando il terzo posto in classifica dietro Porcari e Viareggio, la Coppa Toscana: per la Juniores di Alessandro Tempesti l'avventura stagionale potrebbe andare avanti ancora per un po'

sabato, 18 aprile 2026, 20:03

A San Vito bastano un gol per tempo firmati rispettivamente da Ouadjaout al 25' e da Riccardo Chiesa al 87'. Con questo successo i rossoneri ritrovano i 3 punti in casa e si consolidano al terzo posto in classifica a tre giornate dal termine