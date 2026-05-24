Under 19, una vittoria che vale la semifinale

Settore giovanile
sabato, 6 giugno 2026, 22:34
I rossoneri di mister Tempesti passano di rigore in casa del Cortona Camucia e staccano il pass per la semifinale di Coppa Toscana Under 19. In provincia di Arezzo la Lucchese Juniores arriva dopo il pareggio al Porta Elisa contro il Santa Maria che, complice la vittoria a Empoli all'andata, è valso il passaggio del turno. Cambia qualcosa mister Tempesti rispetto all'ultima uscita: Ragghianti non al top parte dalla panchina, al suo posto Piroli dal primo minuto. Non bastano 90 minuti per decretare la semifinalista.
Dagli 11 metri Xeka, Sansaro e Ragghianti fanno valere la loro esperienza e, grazie anche alle parate di Ennached sui rigori avversari, certificano il passaggio del turno. Sabato prossimo i rossoneri saranno di nuovo di scena al Porta Elisa, nella "casa" della prima squadra, stavolta per affrontare un'altra aretina, l'Atletico Levane Leona per giocarsi l'accesso alla finale di coppa. Di seguito il tabellino della gara:
CORTONA CAMUCIA: Mascia, Dieme Ampa, Tremori, Doroftei, Maglioni (85' Rossi), Chiodini (77' Cricco), Seck (90' Monaldi), Dispoto, Barry (63' Salvietti), Foudal, Senghore
A disp.: Paglioli, Novelli, Doti, Torresi, Bianconi
All.: Suri MilanLUCCHESE: Ennached, Cristofani (46' Nannizzi), Sharka, Pagliai, Xeka, Bossini, Favre (90' Ragghianti), Onu, Piroli (82' Maccioni), Morisi, Sansaro
A disp.: De Notter, Taddei, Ulivi
All.: Alessandro Tempesti
ARBITRO: Viola Dragoni di Siena
NOTE: ammoniti Doroftei e Cristofani
venerdì, 5 giugno 2026, 08:45
Una gara secca in campo avverso per provare a continuare l'avventura: i ragazzi di mister Tempesti saranno in campo domani alle ore 17 a Cortona (in provincia di Arezzo) per la gara che vale l'accesso alle semifinali della Coppa Toscana contro il Cortona Camucia
sabato, 30 maggio 2026, 17:28
La formazione Juniores rossonera guidata da mister Tempesti fa 0-0 in casa con il Santa Maria di Empoli e accede così ai quarti di finale della Coppa Toscana in virtù della vittoria dell'andata per 2-1: sabato 6 giugno la prossima gara
giovedì, 28 maggio 2026, 08:27
Vetrina particolare per i ragazzi della Juniores della Lucchese allenati da mister Tempesti che per la gara di ritorno valida per i quarti di finale della Coppa Toscana contro la formazione empolese del Santa Maria giocheranno sul terreno del Porta Elisa sabato prossimo alle ore 16
domenica, 24 maggio 2026, 08:18
Ancora un successo per i rossoneri di mister Tempesti che nella gara di andata valida per il secondo turno della Coppa Toscana vincono fuori casa per 2-1 contro il Santa Maria: il 30 maggio il ritorno