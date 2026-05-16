Settore giovanile



Juniores, sotto con i quarti di finale

sabato, 30 maggio 2026, 17:28

La formazione Juniores rossonera guidata da mister Tempesti fa 0-0 in casa con il Santa Maria di Empoli e accede così ai quarti di finale della Coppa Toscana in virtù della vittoria dell'andata per 2-1. I rossoneri, che hanno schierato una formazione di ragazzi del territorio, hanno giocato al Porta Elisa, di fronte a un buon pubblico, una gara che pur concludendosi a reti bianche ha permesso il passaggio del turno.

Il primo tempo, complice anche il caldo quasi estivo, si gioca su ritmi piuttosto bassi. Al 38' Ragghianti lascia spazio a Ouadjaout a causa di un fastidio muscolare. La partita è molto equilibrata anche nel corso del secondo tempo. Le prime occasioni della ripresa sono sui piedi di Ouadjaout e Favre. Va vicino al gol anche Morisi con un tiro da fuori area che sfiora l'incrocio dei pali. Per il Santa Maria l'occasione migliore è, al 85', per Rafie che parte in contropiede, supera un difensore e calcia rasoterra ma trova di fronte a sé una grande risposta di Ennached. Ora l'appuntamento è per sabato prossimo 6 giugno in una gara secca che varrà l'accesso alle semifinali.

Lucchese-Santa Maria: 0-0

LUCCHESE: Ennached, Morisi, Sharka, Pagliai, Bossini, Cristofani, Favre, Onu (50' Nannizzi), Ragghianti (38' Ouadjaout), Sansaro, Piroli (75' Maccioni)

A disp.: De Notter, Taddei, Ulivi, Giorgetti, Betti

All.: Alessandro Tempesti



SANTA MARIA: Papa, Dai, Ronca, Mirashi (86' Stellato), Gjoshi, Razzauti, Becarelli (90' Marrucci), Ostuni (65' Lezemerja), Bracco, Giorni (90' Nesi), Rafie

A disp.: Maestrelli, Caramia, Langella, Maccanti, Mazzantini

All.: Fabio Bartali



ARBITRO: Francesco Marroni di Pisa

NOTE: ammonito Bracco