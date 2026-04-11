Settore giovanile



Coppa Toscana, la Lucchese passa al secondo turno

sabato, 16 maggio 2026, 19:03

Una vera e propria battaglia interminabile, che ha trovato l'epilogo solo ai calci di rigore dove i rossoneri si sono imposti fuori casa sull'Audace Galluzzo per 3-2 raggiungendo il secondo turno della Coppa Toscana dove affronteranno il Santa Maria che ha battuto il Massarosa.

I ragazzi di mister Tempesti sono riusciti ad avere la meglio dei pari età dell'Audace Galluzzo solo dopo i calci di rigore che sono terminati come detto 3-2 per i rossoneri, visto che il risultato non si è mai sbloccato. Occasioni da una parte e dell'altra, ma niente gol. Ora, il secondo turno della manifestazione che avverrà invece con gara di andata e ritorno a cominciare dal 23 maggio prossimo e nel quale la Lucchese potrà contare nuovamente sui giovani che sono stati tutto l'anno con la formazione di Eccellenza, a partire da Ragghianti, Xeka, Ennached.