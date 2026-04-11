Coppa Toscana, la Lucchese passa al secondo turno

Settore giovanile
sabato, 16 maggio 2026, 19:03
Una vera e propria battaglia interminabile, che ha trovato l'epilogo solo ai calci di rigore dove i rossoneri si sono imposti fuori casa sull'Audace Galluzzo per 3-2 raggiungendo il secondo turno della Coppa Toscana dove affronteranno il Santa Maria che ha battuto il Massarosa.
I ragazzi di mister Tempesti sono riusciti ad avere la meglio dei pari età dell'Audace Galluzzo solo dopo i calci di rigore che sono terminati come detto 3-2 per i rossoneri, visto che il risultato non si è mai sbloccato. Occasioni da una parte e dell'altra, ma niente gol. Ora, il secondo turno della manifestazione che avverrà invece con gara di andata e ritorno a cominciare dal 23 maggio prossimo e nel quale la Lucchese potrà contare nuovamente sui giovani che sono stati tutto l'anno con la formazione di Eccellenza, a partire da Ragghianti, Xeka, Ennached.
sabato, 16 maggio 2026, 09:13
La ASD Folgor Marlia 1905 presenta la prima edizione della "Marlia Élite Cup Juniores", un torneo dedicato al calcio giovanile di alto livello che vedrà protagoniste alcune tra le realtà più importanti del panorama toscano tra cui i rossoneri
domenica, 10 maggio 2026, 09:13
Dopo il campionato, che ha visto i rossoneri vincere nell'ultima di campionato con la Folgor Segromigno per 3-2 centrando il terzo posto in classifica dietro Porcari e Viareggio, la Coppa Toscana: per la Juniores di Alessandro Tempesti l'avventura stagionale potrebbe andare avanti ancora per un po'
sabato, 18 aprile 2026, 20:03
A San Vito bastano un gol per tempo firmati rispettivamente da Ouadjaout al 25' e da Riccardo Chiesa al 87'. Con questo successo i rossoneri ritrovano i 3 punti in casa e si consolidano al terzo posto in classifica a tre giornate dal termine
sabato, 11 aprile 2026, 19:02
La Lucchese esce sconfitta di misura nel derby contro il Viareggio capolista in pieno recupero e ora i punti di ritardo sono nove dalla vetta: davanti ai rossoneri c'è anche l'Academy Porcari. Rossoneri in dieci per l'espulsione di Onu