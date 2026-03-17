L'Under 19 torna alla vittoria

Settore giovanile
sabato, 18 aprile 2026, 20:03
Nel 27° turno del campionato Juniores provinciali, la Lucchese di mister Tempesti batte 2-0 il Vorno. A San Vito bastano un gol per tempo firmati rispettivamente da Ouadjaout al 25' e da Riccardo Chiesa al 87'. Con questo successo i rossoneri ritrovano i 3 punti in casa e si consolidano al terzo posto in classifica a tre giornate dal termine del campionato. Nel turno del prossimo sabato la Lucchese sarà di scena in casa delle Fornaci.
Lucchese-Vorno: 2-0
LUCCHESE: De Notter, Nannizzi, Sarti, Hasa (91' Betti), Sharka, Bossini, Favre (88' Giorgetti), Taddei (60' Ezzahery), Ouadjaout Chiesa, Piroli (63' Maccioni)
A disp.: Ulivi
All.: Alessandro Tempesti
VORNO: Bianchini, Di Santoro, Simonetti (35' Maltese), Conti (88' Terni), Magnelli, Di Giovanni, Fitah, Matteelli, La Rocca, Giannotti, Colombraro (70' Jagne)
ARBITRO: Pietro Roventini di Lucca
RETI: 25' Ouadjaout, 87' Chiesa
NOTE: ammoniti La Rocca, Matteelli
sabato, 11 aprile 2026, 19:02
La Lucchese esce sconfitta di misura nel derby contro il Viareggio capolista in pieno recupero e ora i punti di ritardo sono nove dalla vetta: davanti ai rossoneri c'è anche l'Academy Porcari. Rossoneri in dieci per l'espulsione di Onu
domenica, 29 marzo 2026, 09:27
Vantaggio rossonero al 21' con Pierre Favre a cui risponde, al tramonto del match, Matteo Gonnella che fissa il risultato sull'1-1 finale. Rossoneri che restano al 3° posto in classifica con 57 punti ma perdono terreno sulla testa
sabato, 21 marzo 2026, 23:08
I ragazzi di mister Tempesti vincono 2-0 a Montecarlo grazie alle rete di Morisi e Onu, ma restano al terzo posto in classifica, dietro Academy Porcari e Viareggio che non perdono colpi nella giornata odierna
martedì, 17 marzo 2026, 14:10
I ragazzi di mister Tempesti autori di una grande prestazione escono dalla competizione solo ai calci di rigore. Vantaggio dei padroni di casa, poi nella ripresa fa pari Callarà su rigore e palo di Ragghianti. Nei rigori due errori dal dischetto dei rossoneri. Commento, tabellino e foto