Settore giovanile



L'Under 19 torna alla vittoria

sabato, 18 aprile 2026, 20:03

Nel 27° turno del campionato Juniores provinciali, la Lucchese di mister Tempesti batte 2-0 il Vorno. A San Vito bastano un gol per tempo firmati rispettivamente da Ouadjaout al 25' e da Riccardo Chiesa al 87'. Con questo successo i rossoneri ritrovano i 3 punti in casa e si consolidano al terzo posto in classifica a tre giornate dal termine del campionato. Nel turno del prossimo sabato la Lucchese sarà di scena in casa delle Fornaci.

Lucchese-Vorno: 2-0



LUCCHESE: De Notter, Nannizzi, Sarti, Hasa (91' Betti), Sharka, Bossini, Favre (88' Giorgetti), Taddei (60' Ezzahery), Ouadjaout Chiesa, Piroli (63' Maccioni)

A disp.: Ulivi

All.: Alessandro Tempesti



VORNO: Bianchini, Di Santoro, Simonetti (35' Maltese), Conti (88' Terni), Magnelli, Di Giovanni, Fitah, Matteelli, La Rocca, Giannotti, Colombraro (70' Jagne)



ARBITRO: Pietro Roventini di Lucca

RETI: 25' Ouadjaout, 87' Chiesa

NOTE: ammoniti La Rocca, Matteelli