Under 19 alla caccia del pass per la semifinale

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sabato, 30 maggio 2026, 17:28

La formazione Juniores rossonera guidata da mister Tempesti fa 0-0 in casa con il Santa Maria di Empoli e accede così ai quarti di finale della Coppa Toscana in virtù della vittoria dell'andata per 2-1: sabato 6 giugno la prossima gara

giovedì, 28 maggio 2026, 08:27

Vetrina particolare per i ragazzi della Juniores della Lucchese allenati da mister Tempesti che per la gara di ritorno valida per i quarti di finale della Coppa Toscana contro la formazione empolese del Santa Maria giocheranno sul terreno del Porta Elisa sabato prossimo alle ore 16

domenica, 24 maggio 2026, 08:18

Ancora un successo per i rossoneri di mister Tempesti che nella gara di andata valida per il secondo turno della Coppa Toscana vincono fuori casa per 2-1 contro il Santa Maria: il 30 maggio il ritorno

sabato, 16 maggio 2026, 19:03

Una vera e propria battaglia interminabile, che ha trovato l'epilogo solo ai calci di rigore dove i rossoneri si sono imposti sull'Audace Galluzzo per 3-2 raggiungendo il secondo turno della Coppa Toscana dove affronteranno il Santa Maria che ha battuto il Massarosa