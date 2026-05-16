Under 19 alla caccia del pass per la semifinale

Settore giovanile
venerdì, 5 giugno 2026, 08:45
Una gara secca in campo avverso per provare a continuare l'avventura: i ragazzi di mister Tempesti saranno in campo domani alle ore 17 a Cortona (in provincia di Arezzo) per la gara che vale l'accesso alle semifinali della Coppa Toscana contro il Cortona Camucia.
La Lucchese, dopo un bel cammino nella competizione e con ancora l'incertezza se potrà schierare Ragghianti che nei quarti ha accusato un problema, cerca dunque il via libera per continuare il cammino. In caso di parità al termine dei 90', saranno i calci di rigore a decidere.
sabato, 30 maggio 2026, 17:28
La formazione Juniores rossonera guidata da mister Tempesti fa 0-0 in casa con il Santa Maria di Empoli e accede così ai quarti di finale della Coppa Toscana in virtù della vittoria dell'andata per 2-1: sabato 6 giugno la prossima gara
giovedì, 28 maggio 2026, 08:27
Vetrina particolare per i ragazzi della Juniores della Lucchese allenati da mister Tempesti che per la gara di ritorno valida per i quarti di finale della Coppa Toscana contro la formazione empolese del Santa Maria giocheranno sul terreno del Porta Elisa sabato prossimo alle ore 16
domenica, 24 maggio 2026, 08:18
Ancora un successo per i rossoneri di mister Tempesti che nella gara di andata valida per il secondo turno della Coppa Toscana vincono fuori casa per 2-1 contro il Santa Maria: il 30 maggio il ritorno
sabato, 16 maggio 2026, 19:03
Una vera e propria battaglia interminabile, che ha trovato l'epilogo solo ai calci di rigore dove i rossoneri si sono imposti sull'Audace Galluzzo per 3-2 raggiungendo il secondo turno della Coppa Toscana dove affronteranno il Santa Maria che ha battuto il Massarosa