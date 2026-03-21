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Juniores: dopo il campionato, ecco la Coppa Toscana

domenica, 10 maggio 2026, 09:13

Dopo il campionato, che ha visto i rossoneri vincere nell'ultima di campionato con la Folgor Segromigno per 3-2 centrando il terzo posto in classifica dietro Porcari e Viareggio, la Coppa Toscana: per la Juniores di Alessandro Tempesti l'avventura stagionale potrebbe andare avanti ancora per un po'. 

Grazie infatti al terzo posto raggiunto, un risultato tutt'altro che scontato a inizio stagione con la rifondazione (ennesima) del settore giovanile, la Lucchese si è qualificata per la Coppa Toscana (a cui accedono le seconde e terze classificate del girone provinciale) dove nel primo turno, in gara secca sabato 14 maggio, l'Audace Galluzzo, squadra fiorentina arrivata seconda nel suo girone. In caso di vittoria, i rossoneri, che potranno contare sui rinforzi di alcuni giovani della prima squadra che per età sono schierabili, potranno continuare il loro percorso verso la finale che è prevista intorno alla metà di giugno. 

 

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