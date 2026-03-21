Juniores: dopo il campionato, ecco la Coppa Toscana

Settore giovanile
domenica, 10 maggio 2026, 09:13
Dopo il campionato, che ha visto i rossoneri vincere nell'ultima di campionato con la Folgor Segromigno per 3-2 centrando il terzo posto in classifica dietro Porcari e Viareggio, la Coppa Toscana: per la Juniores di Alessandro Tempesti l'avventura stagionale potrebbe andare avanti ancora per un po'.
Grazie infatti al terzo posto raggiunto, un risultato tutt'altro che scontato a inizio stagione con la rifondazione (ennesima) del settore giovanile, la Lucchese si è qualificata per la Coppa Toscana (a cui accedono le seconde e terze classificate del girone provinciale) dove nel primo turno, in gara secca sabato 14 maggio, l'Audace Galluzzo, squadra fiorentina arrivata seconda nel suo girone. In caso di vittoria, i rossoneri, che potranno contare sui rinforzi di alcuni giovani della prima squadra che per età sono schierabili, potranno continuare il loro percorso verso la finale che è prevista intorno alla metà di giugno.
sabato, 18 aprile 2026, 20:03
A San Vito bastano un gol per tempo firmati rispettivamente da Ouadjaout al 25' e da Riccardo Chiesa al 87'. Con questo successo i rossoneri ritrovano i 3 punti in casa e si consolidano al terzo posto in classifica a tre giornate dal termine
sabato, 11 aprile 2026, 19:02
La Lucchese esce sconfitta di misura nel derby contro il Viareggio capolista in pieno recupero e ora i punti di ritardo sono nove dalla vetta: davanti ai rossoneri c'è anche l'Academy Porcari. Rossoneri in dieci per l'espulsione di Onu
domenica, 29 marzo 2026, 09:27
Vantaggio rossonero al 21' con Pierre Favre a cui risponde, al tramonto del match, Matteo Gonnella che fissa il risultato sull'1-1 finale. Rossoneri che restano al 3° posto in classifica con 57 punti ma perdono terreno sulla testa
sabato, 21 marzo 2026, 23:08
I ragazzi di mister Tempesti vincono 2-0 a Montecarlo grazie alle rete di Morisi e Onu, ma restano al terzo posto in classifica, dietro Academy Porcari e Viareggio che non perdono colpi nella giornata odierna