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Juniores, solo un pari con il Barga

domenica, 29 marzo 2026, 09:27

Nel fine settimana in cui inizia il Torneo delle Regioni, l'unica compagine della Lucchese in campo è la Juniores di Alessandro Tempesti che pareggia in casa contro il Barga. Vantaggio rossonero al 21' con Pierre Favre a cui risponde, al tramonto del match, Matteo Gonnella che fissa il risultato sull'1-1 finale. Rossoneri che restano al 3° posto in classifica con 57 punti ma perdono terreno sulla testa. Il prossimo fine settimana il campionato juniores provinciale resterà fermo per la Pasqua: si torna in campo sabato 11 aprile nel big match contro il Viareggio.Di seguito il tabellino della gara:

Lucchese-Barga: 1-1


LUCCHESE: De Notter, Nannizzi (52' Sarti) (85' Betti), Sharka, Pagliai, Bossini, Cristofani, Chiesa, Ezzahery (72' Taddei), Maccioni (67' Giorgetti), Morisi, Favre
A disp.: Murariu, Hasa, Tesi
All.: Alessandro Tempesti

BARGA: Gabriele Franchi, Bonini, Tassoni, Suffredini, Mucci, Bertoncini, Rocchi, Matteo Gonnella, Lunardi (53' Biagiotti), Lorenzo Gonnella, Stefani (82' Matteo Franchi)
All.: Erald Haka

ARBITRO: Elia Valenti di Lucca
RETI: 21' Favre, 83' M.Gonnella
NOTE: ammoniti Cristofani, Chiesa, Morisi, Stefani

 

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