Juniores, solo un pari con il Barga

Settore giovanile
domenica, 29 marzo 2026, 09:27
Nel fine settimana in cui inizia il Torneo delle Regioni, l'unica compagine della Lucchese in campo è la Juniores di Alessandro Tempesti che pareggia in casa contro il Barga. Vantaggio rossonero al 21' con Pierre Favre a cui risponde, al tramonto del match, Matteo Gonnella che fissa il risultato sull'1-1 finale. Rossoneri che restano al 3° posto in classifica con 57 punti ma perdono terreno sulla testa. Il prossimo fine settimana il campionato juniores provinciale resterà fermo per la Pasqua: si torna in campo sabato 11 aprile nel big match contro il Viareggio.Di seguito il tabellino della gara:
Lucchese-Barga: 1-1
LUCCHESE: De Notter, Nannizzi (52' Sarti) (85' Betti), Sharka, Pagliai, Bossini, Cristofani, Chiesa, Ezzahery (72' Taddei), Maccioni (67' Giorgetti), Morisi, Favre
A disp.: Murariu, Hasa, Tesi
All.: Alessandro Tempesti
BARGA: Gabriele Franchi, Bonini, Tassoni, Suffredini, Mucci, Bertoncini, Rocchi, Matteo Gonnella, Lunardi (53' Biagiotti), Lorenzo Gonnella, Stefani (82' Matteo Franchi)
All.: Erald Haka
ARBITRO: Elia Valenti di Lucca
RETI: 21' Favre, 83' M.Gonnella
NOTE: ammoniti Cristofani, Chiesa, Morisi, Stefani
sabato, 21 marzo 2026, 23:08
I ragazzi di mister Tempesti vincono 2-0 a Montecarlo grazie alle rete di Morisi e Onu, ma restano al terzo posto in classifica, dietro Academy Porcari e Viareggio che non perdono colpi nella giornata odierna
martedì, 17 marzo 2026, 14:10
I ragazzi di mister Tempesti autori di una grande prestazione escono dalla competizione solo ai calci di rigore. Vantaggio dei padroni di casa, poi nella ripresa fa pari Callarà su rigore e palo di Ragghianti. Nei rigori due errori dal dischetto dei rossoneri. Commento, tabellino e foto
sabato, 14 marzo 2026, 18:54
La formazione di mister Tempesti, reduce da tre partite in pochi giorni nella Viareggio Cup, perde 3-1 a Pieve Fosciana e vede allontanarsi la vetta della classifica, ora a quattro punti di distanza. Nel torneo di Viareggio affronterà lo Spezia martedì prossimo negli ottavi
venerdì, 13 marzo 2026, 16:54
Nell'ultima gara del girone di qualificazione della Viareggio Cup, la Lucchese viene battuta dal Sassuolo per 3-1. Una sconfitta senza conseguenze e che lascia i rossoneri al secondo posto in classifica e qualificati per l'ottavo di finale che verrà giocato martedì 17 marzo. Ragghianti ancora in gol