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La Juniores torna alla vittoria

sabato, 21 marzo 2026, 23:08

La Lucchese juniores torna alla vittoria in campionato e lo fa in casa del Montecarlo. Al campo sportivo "Althen-Des-Paluds" (impianto intitolato in onore al comune francese della Costa Azzurra con cui Montecarlo è gemellato) la squadra di mister Tempesti porta a casa i tre punti costruendo la vittoria interamente nel secondo tempo. Decisivi il rigore realizzato da Edoardo Morisi al 66' e il definitivo gol del raddoppio con la firma di Mateo Onu al 72'. I rossoneri si consolidano così al terzo posto in classifica e tra 7 giorni torneranno al "San Vito" per ospitare il Barga.Di seguito il tabellino della gara:

Montecarlo-Lucchese 0-2

MONTECARLO: Minichilli, Troiano (80' Tempestini), Loi, De Marino, Orlacchio, Pepe, Gadducci (73' Cecchini), Lami (73' Contini), Pennelli, Fusco, Passeri (80' Selmi) A disp.: Cannizzaro, Mari, Angeli, Giuffrida, All.: Elio Perna

LUCCHESE: De Notter, Chiesa, Sharka, Pagliai, Bossini, Cristofani, Nannizzi (88' Giorgetti), Onu, Favre (85' Maccioni), Morisi, Petroni (53' Hasa)
A disp.: Murariu, Betti, Ezzahery, Piroli, Taddei, Tesi. All.: Alessandro Tempesti

ARBITRO: Andrea Favilla di Lucca

RETI: 66' rig. Morisi, 72' Onu

NOTE: ammoniti Sharka, Onu. Espulso Mari dalla panchina

 

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