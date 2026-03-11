La Juniores torna alla vittoria

Settore giovanile
sabato, 21 marzo 2026, 23:08
La Lucchese juniores torna alla vittoria in campionato e lo fa in casa del Montecarlo. Al campo sportivo "Althen-Des-Paluds" (impianto intitolato in onore al comune francese della Costa Azzurra con cui Montecarlo è gemellato) la squadra di mister Tempesti porta a casa i tre punti costruendo la vittoria interamente nel secondo tempo. Decisivi il rigore realizzato da Edoardo Morisi al 66' e il definitivo gol del raddoppio con la firma di Mateo Onu al 72'. I rossoneri si consolidano così al terzo posto in classifica e tra 7 giorni torneranno al "San Vito" per ospitare il Barga.Di seguito il tabellino della gara:
Montecarlo-Lucchese 0-2
MONTECARLO: Minichilli, Troiano (80' Tempestini), Loi, De Marino, Orlacchio, Pepe, Gadducci (73' Cecchini), Lami (73' Contini), Pennelli, Fusco, Passeri (80' Selmi) A disp.: Cannizzaro, Mari, Angeli, Giuffrida, All.: Elio Perna
LUCCHESE: De Notter, Chiesa, Sharka, Pagliai, Bossini, Cristofani, Nannizzi (88' Giorgetti), Onu, Favre (85' Maccioni), Morisi, Petroni (53' Hasa)
A disp.: Murariu, Betti, Ezzahery, Piroli, Taddei, Tesi. All.: Alessandro Tempesti
ARBITRO: Andrea Favilla di Lucca
RETI: 66' rig. Morisi, 72' Onu
NOTE: ammoniti Sharka, Onu. Espulso Mari dalla panchina
martedì, 17 marzo 2026, 14:10
I ragazzi di mister Tempesti autori di una grande prestazione escono dalla competizione solo ai calci di rigore. Vantaggio dei padroni di casa, poi nella ripresa fa pari Callarà su rigore e palo di Ragghianti. Nei rigori due errori dal dischetto dei rossoneri. Commento, tabellino e foto
sabato, 14 marzo 2026, 18:54
La formazione di mister Tempesti, reduce da tre partite in pochi giorni nella Viareggio Cup, perde 3-1 a Pieve Fosciana e vede allontanarsi la vetta della classifica, ora a quattro punti di distanza. Nel torneo di Viareggio affronterà lo Spezia martedì prossimo negli ottavi
venerdì, 13 marzo 2026, 16:54
Nell'ultima gara del girone di qualificazione della Viareggio Cup, la Lucchese viene battuta dal Sassuolo per 3-1. Una sconfitta senza conseguenze e che lascia i rossoneri al secondo posto in classifica e qualificati per l'ottavo di finale che verrà giocato martedì 17 marzo. Ragghianti ancora in gol
mercoledì, 11 marzo 2026, 17:15
Opposti al Signa, i rossoneri di mister Tempesti si impongono per 3-0 nella seconda gara del girone e salgono a quattro punti in classifica: in rete Chiesa (doppietta) e Piroli. Ultima gara contro il Sassuolo che è a punteggio pieno venerdì prossimo, ma la qualificazione è in tasca