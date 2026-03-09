Viareggio Cup, Spezia-Lucchese: 1-0 al 10' pt Sblocca Vignali

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sabato, 14 marzo 2026, 18:54

La formazione di mister Tempesti, reduce da tre partite in pochi giorni nella Viareggio Cup, perde 3-1 a Pieve Fosciana e vede allontanarsi la vetta della classifica, ora a quattro punti di distanza. Nel torneo di Viareggio affronterà lo Spezia martedì prossimo negli ottavi

venerdì, 13 marzo 2026, 16:54

Nell'ultima gara del girone di qualificazione della Viareggio Cup, la Lucchese viene battuta dal Sassuolo per 3-1. Una sconfitta senza conseguenze e che lascia i rossoneri al secondo posto in classifica e qualificati per l'ottavo di finale che verrà giocato martedì 17 marzo. Ragghianti ancora in gol

mercoledì, 11 marzo 2026, 17:15

Opposti al Signa, i rossoneri di mister Tempesti si impongono per 3-0 nella seconda gara del girone e salgono a quattro punti in classifica: in rete Chiesa (doppietta) e Piroli. Ultima gara contro il Sassuolo che è a punteggio pieno venerdì prossimo, ma la qualificazione è in tasca

lunedì, 9 marzo 2026, 18:50

Inizia con un pareggio il cammino della Lucchese nella Viareggio Cup 2026. Apre le marcature al 27' Martino Ragghianti tramutando in gol un calcio d'angolo con un bel tiro al volo di destro. Il vantaggio dura lo spazio di sette minuti perché al 34' Nitkin pareggia per gli statunitensi