Under 19, addio ai sogni di primato

Settore giovanile
sabato, 11 aprile 2026, 19:02
Al Marco Polo Sports Center va in scena una partita molto combattuta tra due delle migliori squadre del campionato. Dopo un primo tempo equilibrato si va al riposo sullo 0-0, ma è nella ripresa che si vedono gli eventi più interessanti della gara. I bianconeri di casa spingono e vanno vicini al vantaggio con Tartarelli e Barsotti, mentre la Lucchese prova a sfruttare la velocità in ripartenza grazie a Favre e Piroli, che però in due occasioni in contropiede non trovano la via del gol. Nel finale succede di tutto: al 91' Onu viene mandato sotto la doccia per una reazione su un contrasto ai suoi danni, poi Morisi concede un calcio di punizione da poco fuori l'area di rigore. Pardini va sul punto di battuta e trova una traiettoria che non lascia scampo a De Notter. Esultano i bianconeri all'ultimissima azione dopo una partita molto tirata. I rossoneri di Tempesti saranno nuovamente in campo sabato 18 aprile per ospitare il Vorno. Di seguito il tabellino della gara:
Viareggio-Lucchese: 1-0
VIAREGGIO: Diridoni, Bertilotti, Angeli (64' Salotti), Vannuccini, Forlitti (93' Nencini), Pardini, Barsotti (66' Massafra), Giannotti (79' Ghilarducci), Tartarelli, Micheli (82' Cappellini), Montemagni.
A disp.: Desogus, Vecoli, Galli, Franceschini
All.: Luigi Troiso
LUCCHESE: De Notter, Chiesa, Sharka, Bossini, Scaglione (90' Ezzahery), Cristofani, Onu, Pagliai (20' Ouadjaout), Favre (80' Maccioni), Morisi, Piroli (90' Giorgetti)
A disp.: Serra, Taddei, Ulivi
All.: Alessandro Tempesti
ARBITRO: Marco Cagnoli di Viareggio
RETE: 95' Pardini
domenica, 29 marzo 2026, 09:27
Vantaggio rossonero al 21' con Pierre Favre a cui risponde, al tramonto del match, Matteo Gonnella che fissa il risultato sull'1-1 finale. Rossoneri che restano al 3° posto in classifica con 57 punti ma perdono terreno sulla testa
sabato, 21 marzo 2026, 23:08
I ragazzi di mister Tempesti vincono 2-0 a Montecarlo grazie alle rete di Morisi e Onu, ma restano al terzo posto in classifica, dietro Academy Porcari e Viareggio che non perdono colpi nella giornata odierna
martedì, 17 marzo 2026, 14:10
I ragazzi di mister Tempesti autori di una grande prestazione escono dalla competizione solo ai calci di rigore. Vantaggio dei padroni di casa, poi nella ripresa fa pari Callarà su rigore e palo di Ragghianti. Nei rigori due errori dal dischetto dei rossoneri. Commento, tabellino e foto
sabato, 14 marzo 2026, 18:54
La formazione di mister Tempesti, reduce da tre partite in pochi giorni nella Viareggio Cup, perde 3-1 a Pieve Fosciana e vede allontanarsi la vetta della classifica, ora a quattro punti di distanza. Nel torneo di Viareggio affronterà lo Spezia martedì prossimo negli ottavi