Settore giovanile



Under 19, addio ai sogni di primato

sabato, 11 aprile 2026, 19:02

Al Marco Polo Sports Center va in scena una partita molto combattuta tra due delle migliori squadre del campionato. Dopo un primo tempo equilibrato si va al riposo sullo 0-0, ma è nella ripresa che si vedono gli eventi più interessanti della gara. I bianconeri di casa spingono e vanno vicini al vantaggio con Tartarelli e Barsotti, mentre la Lucchese prova a sfruttare la velocità in ripartenza grazie a Favre e Piroli, che però in due occasioni in contropiede non trovano la via del gol. Nel finale succede di tutto: al 91' Onu viene mandato sotto la doccia per una reazione su un contrasto ai suoi danni, poi Morisi concede un calcio di punizione da poco fuori l'area di rigore. Pardini va sul punto di battuta e trova una traiettoria che non lascia scampo a De Notter. Esultano i bianconeri all'ultimissima azione dopo una partita molto tirata. I rossoneri di Tempesti saranno nuovamente in campo sabato 18 aprile per ospitare il Vorno. Di seguito il tabellino della gara:



Viareggio-Lucchese: 1-0

VIAREGGIO: Diridoni, Bertilotti, Angeli (64' Salotti), Vannuccini, Forlitti (93' Nencini), Pardini, Barsotti (66' Massafra), Giannotti (79' Ghilarducci), Tartarelli, Micheli (82' Cappellini), Montemagni.

A disp.: Desogus, Vecoli, Galli, Franceschini

All.: Luigi Troiso



LUCCHESE: De Notter, Chiesa, Sharka, Bossini, Scaglione (90' Ezzahery), Cristofani, Onu, Pagliai (20' Ouadjaout), Favre (80' Maccioni), Morisi, Piroli (90' Giorgetti)

A disp.: Serra, Taddei, Ulivi

All.: Alessandro Tempesti



ARBITRO: Marco Cagnoli di Viareggio

RETE: 95' Pardini